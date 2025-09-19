Mãe que matou recém-nascida e escondeu corpo vai à prisão domiciliar

A professora foi condenada por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel - Foto: Aline Caê/TJGO

Márcia Zaccarelli Bersaneti, acusada de matar a própria filha recém-nascida e esconder o corpo por 5 anos, teve o pedido de prisão domiciliar concedido nesta quinta-feira, 17, pela Justiça de Goiás.

A decisão, assinada pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri, considerou o estado de saúde da ré, classificado como “doença grave”.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O tipo de enfermidade, entretanto, não foi informado por questões de privacidade.

O caso

O crime aconteceu em 2011, em Goiânia. Segundo o Ministério Público, Márcia tampou o nariz da bebê logo após o parto, provocando a morte por asfixia.

A professora foi condenada por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima em primeira instância, ela

Em 2018, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) reduziu a pena para 12 anos, ao considerar que teria havido dupla punição pelo mesmo fato. O Ministério Público recorreu, e no mês passado o Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu a pena original de 18 anos e 8 meses de prisão.

Na decisão mais recente, o juiz destacou que a concessão da prisão domiciliar se dá por razões humanitárias, sem prejuízo da execução da pena.