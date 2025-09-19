POLÍCIA
Mais de 30 kg de drogas são incineradas em cidade do Recôncavo Baiano
Ação foi coordenada por equipes da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior
Por Redação
Foram incinerados na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, na quinta-feira, 18, por equipes da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN), a incineração de aproximadamente 31 quilos de drogas. A ação foi conduzida pelas Delegacias Territoriais de Santo Amaro, Saubara e Teodoro Sampaio.
A incineração ocorreu em Santo Amaro e se refere a drogas apreendidas em investigações policiais nos municípios mencionados. As substâncias já haviam sido formalizadas em autos próprios e liberadas para destruição pela justiça.
Autoridades policiais e representantes da Vigilância Sanitária acompanharam a incineração, garantindo a transparência da destinação dos itens ilegais.
