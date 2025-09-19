Mais de 30 kg de drogas são incineradas em cidade do Recôncavo Baiano

Autoridades policiais e representantes da Vigilância Sanitária acompanharam a incineração - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Foram incinerados na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, na quinta-feira, 18, por equipes da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN), a incineração de aproximadamente 31 quilos de drogas. A ação foi conduzida pelas Delegacias Territoriais de Santo Amaro, Saubara e Teodoro Sampaio.

A incineração ocorreu em Santo Amaro e se refere a drogas apreendidas em investigações policiais nos municípios mencionados. As substâncias já haviam sido formalizadas em autos próprios e liberadas para destruição pela justiça.

Autoridades policiais e representantes da Vigilância Sanitária acompanharam a incineração, garantindo a transparência da destinação dos itens ilegais.