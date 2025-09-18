Casal é preso por suspeita de aplicar “Golpe do Bilhete Premiado"

Investigador possuía um relatório médico atestando que não podia se imunizar - Foto: Ilustrativa/Divulgação/PC-BA

Um casal suspeito de operar esquema conhecido como “Golpe do Bilhete Premiado” foi preso nesta quinta feira, 18, no estacionamento de um centro comercial, em Salvador.

Segundo as investigações, os suspeitos tinham a função de atrair pessoas em redes sociais para cederem suas contas bancárias, usadas pelos criminosos para movimentar os valores obtidos de forma ilícita.

Foram apreendidas com o casal:

cerca de 25 mil dólares e R$ 3 mil reais;

além de seis ceulares.

Investigação

Duas pessoas que emprestavam suas contas ao grupo foram identificadas. Uma delas, espontaneamente, informou ter recebido valores sem conhecer a gravidade dos fatos e devolveu via depósito judicial.

Diligências são realizadas para localizar outros membros do grupo criminoso, responsáveis por abordar idosos em agências bancárias.

Inquérito

O inquérito iniciou-se no dia 5 de agosto deste ano, quando uma idosa de 75 anos foi vítima do golpe em um banco no bairro do Cabula, sofrendo prejuízo de R$ 99 mil.

Os suspeitos foram encaminhados para a unidade policial, onde passaram por exames de corpo de delito e seguem custodiados à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem com o objetivo de desarticular a organização criminosa, que tem ramificações em outros estados da federação.