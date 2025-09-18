Menu
POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

Homem morre após ser enforcado dentro da Igreja Universal

O laudo da unidade de saúde apontou sinais de asfixia

Redação

Por Redação

18/09/2025 - 20:25 h | Atualizada em 18/09/2025 - 21:19
A morte foi declarada na manhã de segunda-feira, 15
A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) investiga a morte de Giusepe Bastos de Sousa, de 31 anos, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, que morreu um dia após ser agredido dentro de uma unidade da Igreja Universal do Reino de Deus em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio.

Segundo a família, Giusepe teve um surto em casa por volta das 17h de domingo, 14 e saiu agressivo às ruas. A mãe o encontrou na igreja, já no chão e imobilizado por um pastor. Ao chegar, a irmã da vítima, Desire Bastos de Sousa, testemunhou o irmão inconsciente.

"O pastor estava em cima do meu irmão, imobilizando seu pescoço. Ele já não apresentava sinais de vida. Os membros da igreja não nos deixaram aproximar, alegando que ele estava apenas dormindo. Chamamos o Samu, que tentou reanimá-lo e o levou à UPA de Marechal Hermes", contou Desire.

De acordo com a irmã, havia cerca de quatro homens sobre Giusepe, que estava em surto e não agia de forma racional. Ela criticou a forma como ele foi contido, afirmando que bastava segurá-lo pelos braços e pernas ou chamar a polícia, sem causar risco à vida.

A morte foi declarada na manhã de segunda-feira, 15. O laudo da unidade de saúde apontou:

  • sinais de asfixia por compressão do pescoço;
  • broncoaspiração;
  • hematomas nos braços, dedos e pescoço.

O corpo de Giusepe foi sepultado na quarta-feira, 17, no Cemitério de Irajá. A família espera que a justiça seja feita.

O que diz a Universal?

A Igreja Universal afirmou que Giusepe chegou agitado ao templo, feriu-se ao quebrar uma porta de vidro e agrediu um frequentador. Segundo a instituição, a equipe buscou proteger os presentes e aguardou a chegada do Samu e da polícia, registrando boletim de ocorrência e colaborando com as autoridades.

Tags:

agressão esquizofrenia Igreja Universal investigação Marechal Hermes Morte Polícia Rio de Janeiro Surto upa

