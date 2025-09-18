Pressão 12 por 8 não é mais normal? Brasil passa a seguir nova regra

Pressão arterial de 12 por 8 agora é considerada alta - Foto: Reprodução | Agência Brasil

A pressão considerada “perfeita” pelos brasileiros, o famoso 12 por 8, acaba de ganhar uma nova classificação. De acordo com a mais recente diretriz endossada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), valores entre 12 por 8 e 13 por 9 (120-139 mmHg/80-89 mmHg) passam a ser enquadrados como pré-hipertensão.

O documento foi apresentado nesta quinta-feira (18), durante o 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia, e altera a forma como médicos e pacientes devem encarar os números do aparelho de pressão, segundo informações do G1.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes classificados como “normais limítrofes”, esses níveis agora exigem atenção especial para prevenção de doenças cardiovasculares.

O que muda na prática

Segundo as entidades, a ideia é atuar mais cedo, antes que a hipertensão esteja totalmente instalada. Nesse estágio, os médicos devem recomendar mudanças no estilo de vida, como alimentação balanceada, redução do sal, atividade física e controle do peso. Em alguns casos, dependendo do risco individual, pode até ser indicada medicação preventiva.

Outra alteração importante diz respeito ao alvo do tratamento. Até então, considerava-se satisfatório manter a pressão abaixo de 14 por 9 (140/90 mmHg). Com a nova regra, o objetivo passa a ser menos de 13 por 8 (130/80 mmHg) para todos os pacientes hipertensos, sem distinção de idade, sexo ou presença de outras doenças.

Os especialistas ressaltam que reduzir a pressão a níveis mais baixos diminui de forma significativa os riscos de infarto, AVC e insuficiência renal. Em pacientes que não toleram reduções tão intensas, a orientação é alcançar o nível mais baixo possível dentro da segurança clínica.

Conexão internacional

A mudança acompanha uma tendência mundial. No Congresso Europeu de Cardiologia de 2024, já havia sido anunciado que a pressão 12 por 8 deixaria de ser considerada ideal, sendo reclassificada como “pressão arterial elevada”.

Pela primeira vez, a diretriz brasileira incorpora a avaliação do risco cardiovascular global, que leva em conta não apenas a pressão, mas também fatores como obesidade, diabetes, colesterol alto e danos já presentes em órgãos como coração e rins.

Para isso, passa a ser utilizado o escore PREVENT, que calcula a probabilidade de um paciente sofrer um evento cardiovascular em dez anos. Com base nesse resultado, médicos devem adotar condutas mais intensas em pacientes de alto ou muito alto risco, aproximando a prática da chamada medicina de precisão.