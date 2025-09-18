Menu
HOME > POLÍCIA
VIOLÊNCIA

Carro interceptado na Bonocô tem ligação com roubos em Salvador, diz PM

Polícia confirmou também que os suspeitos mortos tinham antecedentes por roubo de veículos, cargas e estelionato

Luan Julião

Por Luan Julião

18/09/2025 - 16:09 h
Carro utilizado na fuga dos bandidos
Carro utilizado na fuga dos bandidos

O carro apreendido após a perseguição policial que terminou em confronto no Acesso Norte, na manhã desta quinta-feira, 18, já havia sido identificado em imagens de câmeras de segurança durante a prática de outros crimes em Salvador e Região Metropolitana. Segundo a Polícia Militar, o veículo foi utilizado em assaltos a motoristas nos bairros de Stella Maris e Praia do Flamengo, além do município de Lauro de Freitas.

A ação teve início na Avenida General Graça Lessa, conhecida como Vale do Ogunjá, um dos pontos mais movimentados da capital baiana. A perseguição seguiu pela Avenida Bonocô e só foi encerrada no Acesso Norte, quando os policiais do Batalhão Apolo interceptaram o carro com três suspeitos.

Leia Também:

Jovem é encontrada morta dentro de casa com tiro na nuca em Salvador
Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz
Saiba quem são os criminosos capturados em operação no Planeta dos Macacos

De acordo com a PM, os homens reagiram à abordagem atirando contra a guarnição. Houve troca de tiros e os suspeitos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE). Dois deles não resistiram aos ferimentos. Na ação, foram apreendidos três revólveres calibre 38, munições, além de um bloqueador de GPS veicular — equipamento frequentemente usado em furtos e roubos de carros e cargas.

Ainda segundo a corporação, dois dos ocupantes já possuíam antecedentes criminais por roubo de veículos, roubo de cargas, estelionato e furto.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), registrou a ocorrência como morte por intervenção policial. Um dos indivíduos que morreu foi identificado como Márcio Nunes dos Reis, de 24 anos. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. O veículo e o material apreendido foram apresentados na unidade especializada.

x