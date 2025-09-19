Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso por tentativa de homicídio contra vizinho na RMS

Ordem de prisão foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Passé

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 9:15 h
Investigado foi conduzido para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter)
Um mandado de prisão foi cumprido na quinta-feira, 18, por equipes do Serviço de Investigação da 37ª Delegacia Territorial (DT) de São Sebastião do Passé, naem conjunto com policiais militares da 5ª Companhia do 26º Batalhão, contra um homem de 38 anos acusado de tentativa de homicídio contra um vizinho.

O mandado foi cumprido no bairro Alegre, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O suspeito também responde por tráfico de entorpecentes. O investigado foi localizado em uma residência, onde as equipes deram cumprimento à ordem judicial expedida pela Vara Criminal da Comarca local.

Ele é acusado de tentar contra a vida de um vizinho, de 56 anos, no dia 10 de julho deste ano, na mesma rua em que reside. De acordo com as investigações, a motivação estaria ligada ao fato de o autor suspeitar que a vítima teria repassado informações à polícia sobre sua atuação no tráfico de drogas.

Após a prisão, o investigado foi conduzido para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

x