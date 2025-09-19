Menu
POLÍCIA
MISTÉRIO

Corpos de desaparecidos após cobrança de dívida são encontrados

As vítimas foram encontradas 1 mês após a caminhonete onde estavam ser encontrada enterrada na mesma região

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 9:45 h
Corpos foram encontrados a 500 metros de distância da caminhonete
Corpos foram encontrados a 500 metros de distância da caminhonete

Os corpos dos quatro homens que estavam desaparecidos desde 5 de agosto em Icaraíma, no noroeste Paraná, após saírem de São Paulo para cobrar uma dívida, foram encontrados na manhã desta sexta-feira, 18, pela Polícia Civil.

Eles estavam localizados a 500 metros do local onde a caminhonete deles foi encontrada, no último dia 12, também enterrada. Segundo os investigadores, em vídeo divulgado à imprensa, a ação de buscas na área em volta de onde o veículo estava durou um dia inteiro.

"Olhamos todos pontos possíveis de vestígios onde uma pessoa poderia ter sido enterrada. A ação durou o dia inteiro e se estendeu pela noite, até encontrarmos um ponto onde havia plantas utilizadas como cobertura" , conta o delegado Thiago Andrade, da Polícia Civil do Paraná (PC-PR).

Após a fase de buscas, que durou 40 dias, as investigações seguem em sigilo para descobrir as motivações, causas das mortes e possíveis suspeitos do crime. "Pedimos a compreensão da família das vítimas e da imprensa pelo sigilo, que é fundamental para a investigação" , pontuou o delegado.

O que aconteceu?

Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza saíram no dia 5 de agosto para cobrar uma dívida e, desde o dia 6 de agosto, perderam a comunicação.

As investigações foram então iniciadas e foi possível apurar que um homem chamado Alencar, morador do município de Icaraíma, contratou três indivíduos que eram do estado de São Paulo, sendo dois de São José do Rio Preto e um do município de Ourinhos.

x