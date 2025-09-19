POLÍCIA
Mulheres são presas após forjar sequestro de bebê para fugir de facção
PM foi acionada para averiguar um suposto roubo na casa das mulheres
Por Redação
Uma ação da Polícia Militar que aconteceu na quarta-feira, 17, resultou na prisão de três mulheres acusadas de sequestrar um bebê na cidade de Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, no Mato Grosso.
Porém, a polícia descobriu que o crime foi forjado porque o trio queria fugir de integrantes de uma facção criminosa. O grupo foi encaminhado para a delegacia, mas apenas uma permaneceu presa em virtude de um mandado de prisão em aberto.
A PM foi acionada para averiguar um sequestro durante um suposto roubo na casa delas. Uma testemunha, ex-marido de uma das envolvidas, afirmou à polícia que três homens armados teriam realizado a ação.
Segundo apurações da PM, os militares localizaram o local onde, em tese, as vítimas estariam sendo mantidas em cárcere privado. No entanto, ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que se tratava de uma falsa comunicação de crime.
No boletim de ocorrência ficou registrado que as mulheres simularam o sequestro como forma de se proteger de um grupo criminoso rival que atua no estado.
Os filhos de uma das suspeitas, de 26 anos, incluindo o bebê, foram acolhidos pelo Conselho Tutelar. Todas as envolvidas foram encaminhadas à Central de Flagrantes.
