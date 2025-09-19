Dois navios carregados de petróleo são retidos em operação da Receita

Além dos navios, depósitos e terminais em São Paulo também são alvos da fiscalização - Foto: Preço ao consumidor será de R$ 2,95 por litro

A Receita Federal desencadeou, nesta sexta-feira, 19, uma ofensiva nacional batizada de Operação Cadeia de Carbono, voltada a desmontar esquemas de fraude na importação e comercialização de combustíveis, petróleo e derivados.

A ação mobiliza equipes em cinco estados, Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, e já resultou na retenção de cargas avaliadas em aproximadamente R$ 240 milhões. O material, interceptado no Rio de Janeiro, estava distribuído em dois navios com petróleo cru, combustíveis e óleo condensado.

De acordo com a Receita, o esquema utiliza empresas de fachada com baixa estrutura e capital reduzido, mas que aparecem como responsáveis por operações milionárias. A suspeita é de que essas companhias funcionem como laranjas, ocultando tanto os verdadeiros proprietários das mercadorias quanto a origem dos recursos.

Além dos navios, depósitos e terminais em São Paulo também são alvos da fiscalização. A investigação aponta que grupos empresariais de grande porte recorrem a contratos complexos e artificiais para mascarar responsabilidades e dificultar o rastreamento do dinheiro.

O órgão alerta que práticas como essa sustentam crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal. Em situações comprovadas, a legislação autoriza a retenção e até a perda definitiva das mercadorias.

Como medida adicional, a Receita Federal prepara a publicação de uma nova norma de controle sobre a importação de combustíveis e derivados, construída em diálogo com o setor, com o objetivo de reforçar a transparência e reduzir brechas para fraudes.