Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Dois navios carregados de petróleo são retidos em operação da Receita

Ação ocorre em cinco estados e investiga empresas de fachada usadas como laranjas

Luan Julião

Por Luan Julião

19/09/2025 - 16:10 h
Além dos navios, depósitos e terminais em São Paulo também são alvos da fiscalização
Além dos navios, depósitos e terminais em São Paulo também são alvos da fiscalização -

A Receita Federal desencadeou, nesta sexta-feira, 19, uma ofensiva nacional batizada de Operação Cadeia de Carbono, voltada a desmontar esquemas de fraude na importação e comercialização de combustíveis, petróleo e derivados.

A ação mobiliza equipes em cinco estados, Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, e já resultou na retenção de cargas avaliadas em aproximadamente R$ 240 milhões. O material, interceptado no Rio de Janeiro, estava distribuído em dois navios com petróleo cru, combustíveis e óleo condensado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Receita, o esquema utiliza empresas de fachada com baixa estrutura e capital reduzido, mas que aparecem como responsáveis por operações milionárias. A suspeita é de que essas companhias funcionem como laranjas, ocultando tanto os verdadeiros proprietários das mercadorias quanto a origem dos recursos.

Leia Também:

Jovem faz forte desabafo após ficar em cárcere privado por 22 anos
Mãe que matou recém-nascida e escondeu corpo vai à prisão domiciliar
Guerra pelo tráfico expulsa moradores e deixa cidade em ruína

Além dos navios, depósitos e terminais em São Paulo também são alvos da fiscalização. A investigação aponta que grupos empresariais de grande porte recorrem a contratos complexos e artificiais para mascarar responsabilidades e dificultar o rastreamento do dinheiro.

O órgão alerta que práticas como essa sustentam crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal. Em situações comprovadas, a legislação autoriza a retenção e até a perda definitiva das mercadorias.

Como medida adicional, a Receita Federal prepara a publicação de uma nova norma de controle sobre a importação de combustíveis e derivados, construída em diálogo com o setor, com o objetivo de reforçar a transparência e reduzir brechas para fraudes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil crime estados operação Receita Federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Além dos navios, depósitos e terminais em São Paulo também são alvos da fiscalização
Play

Vídeo: youtuber é preso após trocar tiros com policiais na Bahia

Além dos navios, depósitos e terminais em São Paulo também são alvos da fiscalização
Play

Vídeo: casa de suspeito de estupro é incendiada na Suburbana

Além dos navios, depósitos e terminais em São Paulo também são alvos da fiscalização
Play

Autista é morto a tiros no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Além dos navios, depósitos e terminais em São Paulo também são alvos da fiscalização
Play

Torcedor é assassinado após recusar tirar a camisa do time do coração

x