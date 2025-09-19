Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Ciclista é atropelado e morto em estrada na Bahia

Homem de 50 anos estava pedalando quando foi atingido por uma caminhonete na BA-052, motorista alegou ter desviado de um caminhão

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

19/09/2025 - 18:24 h
Ciclista é atropelado e morto em estrada baiana
Ciclista é atropelado e morto em estrada baiana -

Um ciclista de 50 anos morreu depois de ser atropelado por uma caminhonete na manhã desta sexta-feira, 19, na BA-052, conhecida popularmente como Estrada do Feijão, entre os municípios de Irecê e Central, no norte da Bahia.

Segundo a Polícia Militar (PM) de Irecê, equipes foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado a morte da vítima, identificada como Carleilton Oliveira Matos.

O corpo de Carleilton foi encontrado caído no acostamento da rodovia.

De acordo com o relato do condutor do carro à PM, ele seguia em direção a Irecê quando um caminhão surgiu na contramão, o que o obrigou a desviar . Com essa manobra ele acabou colidindo com o ciclista, que pedalava do no sentido Central, no acostamento da estrada.

O passageiro falou que não se lembra de detalhes do acidente por conta da velocidade do acontecimento. A caminhonete, segundo a PM, foi encontrada parada na contramão da via, com o lado esquerdo amassado e o para-brisa trincado.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local e removeu o corpo. O delegado de plantão determinou que o motorista e o passageiro se apresentassem na delegacia de Irecê para prestar depoimento e que as medidas cabíveis fossem adotadas.

x