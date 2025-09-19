INVESTIGAÇÃO
Homem é morto a tiros dentro de bar após irmão morrer da mesma forma
Vítima foi identificada como Joabe Campos da Silva, de 32 anos
Por Leilane Teixeira
Um homem identificado como Joabe Campos da Silva, de 32 anos, foi assassinado a tiros dentro de um bar em Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia, na noite de quinta-feira, 18.
Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30, no Bar do Cal, situado na Rua Tiago Leite. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que dois homens entram no local, atiram contra Joabe e fogem em seguida.
Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram perícia e encaminharam o corpo para necropsia.
Suspeitos mortos
Durante buscas após o crime, a polícia localizou os suspeitos, que teriam reagido à abordagem e morreram em confrontos distintos:
- um em Teixeira de Freitas;
- e outro em um sítio na zona rural de Medeiros Neto.
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos mortos eram integrantes de um grupo criminoso envolvido em outros homicídios na região.
A polícia informou também que Joabe já tinha antecedentes criminais e o irmão dele morreu anteriormente com disparos de arma fogo, em confronto com rivais.
