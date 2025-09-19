Homem é morto a tiros dentro de bar após irmão morrer da mesma forma

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30, no Bar do Cal, situado na Rua Tiago Leite - Foto: Reprodução

Um homem identificado como Joabe Campos da Silva, de 32 anos, foi assassinado a tiros dentro de um bar em Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia, na noite de quinta-feira, 18.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30, no Bar do Cal, situado na Rua Tiago Leite. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que dois homens entram no local, atiram contra Joabe e fogem em seguida.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram perícia e encaminharam o corpo para necropsia.

Suspeitos mortos

Durante buscas após o crime, a polícia localizou os suspeitos, que teriam reagido à abordagem e morreram em confrontos distintos:

um em Teixeira de Freitas;

e outro em um sítio na zona rural de Medeiros Neto.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos mortos eram integrantes de um grupo criminoso envolvido em outros homicídios na região.

A polícia informou também que Joabe já tinha antecedentes criminais e o irmão dele morreu anteriormente com disparos de arma fogo, em confronto com rivais.