Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a tiros dentro de bar após irmão morrer da mesma forma

Vítima foi identificada como Joabe Campos da Silva, de 32 anos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/09/2025 - 20:16 h
Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30, no Bar do Cal, situado na Rua Tiago Leite
Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30, no Bar do Cal, situado na Rua Tiago Leite -

Um homem identificado como Joabe Campos da Silva, de 32 anos, foi assassinado a tiros dentro de um bar em Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia, na noite de quinta-feira, 18.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30, no Bar do Cal, situado na Rua Tiago Leite. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que dois homens entram no local, atiram contra Joabe e fogem em seguida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram perícia e encaminharam o corpo para necropsia.

Leia Também:

Ciclista é atropelado e morto em estrada na Bahia
Polícia apura supostos crimes sexuais envolvendo professor de Direito
Dois navios carregados de petróleo são retidos em operação da Receita

Suspeitos mortos

Durante buscas após o crime, a polícia localizou os suspeitos, que teriam reagido à abordagem e morreram em confrontos distintos:

  • um em Teixeira de Freitas;
  • e outro em um sítio na zona rural de Medeiros Neto.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos mortos eram integrantes de um grupo criminoso envolvido em outros homicídios na região.

A polícia informou também que Joabe já tinha antecedentes criminais e o irmão dele morreu anteriormente com disparos de arma fogo, em confronto com rivais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

confronto policial DPT grupo criminoso homem morto em bar HOMICÍDIO Joabe Campos da Silva medeiros neto polícia militar suspeitos mortos Violência na Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30, no Bar do Cal, situado na Rua Tiago Leite
Play

Família é presa na Bahia com R$ 3 milhões em bens e veículos de luxo

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30, no Bar do Cal, situado na Rua Tiago Leite
Play

Polícia confirma ligação de vereadores baianos investigados com o BDM

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30, no Bar do Cal, situado na Rua Tiago Leite
Play

Vídeo: youtuber é preso após trocar tiros com policiais na Bahia

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30, no Bar do Cal, situado na Rua Tiago Leite
Play

Vídeo: casa de suspeito de estupro é incendiada na Suburbana

x