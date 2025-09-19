Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Três cães morrem após ficarem mais de 1h dentro de carro de pet shop

Caso é investigado sob a categoria “meio ambiente – praticar ato de abuso a animais”

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

19/09/2025 - 18:54 h
Os três cachorros que morreram eram da raça shitzu e
Os três cachorros que morreram eram da raça shitzu e -

Três cães morreram após ficarem dentro de um veículo de um pet shop por cerca de 1h30, na manhã de quarta-feira, 11, em Americana (SP). O caso gerou comoção e alerta sobre os riscos de deixar animais em carros fechados.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a proprietária do estabelecimento, identificada como Solange, alegou que precisou realizar outra entrega em um endereço distante e, por isso, deixou os cães dentro do veículo por aproximadamente uma hora e meia.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após o ocorrido, os cães foram levados à médica veterinária Patricia Comelato. Ela declarou que a provável causa da morte foi hipertermia, que ocorre quando a temperatura corporal aumenta excessivamente. “Solange trouxe os animais dentro de caixas de transporte, já em óbito”, afirmou a profissional.

Leia Também:

Turismo em Aparecida vai pesar no bolso? Prefeitura quer nova taxa
Receita Federal leiloa vinhos raros com lances a partir de R$ 169
Ministro da Saúde desiste de viagem aos EUA: 'afronta'

Quem eram os cães

De acordo com o boletim de ocorrência, os animais eram:

  • Cristal, shitzu de 10 anos
  • Luna, shitzu de 8 anos
  • Fofão, lhasa apso de 11 anos

As entregas dos três cães normalmente eram realizadas por volta de meio-dia. No dia do incidente, Solange só apareceu na propriedade às 17h, quando os cães já estavam mortos.

Investigação e registro do caso

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Americana, sob a categoria “meio ambiente – praticar ato de abuso a animais”. Autoridades ainda investigam as circunstâncias do incidente, e a ocorrência reforça a importância de cuidados ao transportar animais de estimação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

americana cães mortos pet shop

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os três cachorros que morreram eram da raça shitzu e
Play

Tiroteio interrompe missa, causa pânico em igreja e deixa um morto

Os três cachorros que morreram eram da raça shitzu e
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Os três cachorros que morreram eram da raça shitzu e
Play

Torcedor é assassinado após recusar tirar a camisa do time do coração

Os três cachorros que morreram eram da raça shitzu e
Play

PEC da Blindagem: deputado baiano engrossa fila de arrependidos

x