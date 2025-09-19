Três cães morrem após ficarem mais de 1h dentro de carro de pet shop

Os três cachorros que morreram eram da raça shitzu e - Foto: Reprodução

Três cães morreram após ficarem dentro de um veículo de um pet shop por cerca de 1h30, na manhã de quarta-feira, 11, em Americana (SP). O caso gerou comoção e alerta sobre os riscos de deixar animais em carros fechados.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a proprietária do estabelecimento, identificada como Solange, alegou que precisou realizar outra entrega em um endereço distante e, por isso, deixou os cães dentro do veículo por aproximadamente uma hora e meia.

Após o ocorrido, os cães foram levados à médica veterinária Patricia Comelato. Ela declarou que a provável causa da morte foi hipertermia, que ocorre quando a temperatura corporal aumenta excessivamente. “Solange trouxe os animais dentro de caixas de transporte, já em óbito”, afirmou a profissional.

Quem eram os cães

De acordo com o boletim de ocorrência, os animais eram:

Cristal, shitzu de 10 anos

Luna, shitzu de 8 anos

Fofão, lhasa apso de 11 anos

As entregas dos três cães normalmente eram realizadas por volta de meio-dia. No dia do incidente, Solange só apareceu na propriedade às 17h, quando os cães já estavam mortos.

Investigação e registro do caso

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Americana, sob a categoria “meio ambiente – praticar ato de abuso a animais”. Autoridades ainda investigam as circunstâncias do incidente, e a ocorrência reforça a importância de cuidados ao transportar animais de estimação.