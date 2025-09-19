Receita Federal leiloa vinhos raros com lances a partir de R$ 169

Receita lembra que pessoas físicas não podem revender os itens adquiridos - Foto: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal da 8ª Região Fiscal anunciou um leilão eletrônico de vinhos de alto valor, que acontecerá no dia 30 de setembro. Ao todo, serão oferecidos 227 lotes, divididos entre vinhos para consumo e itens exclusivos de coleção, destinados a acervo ou exposição, sem autorização para ingestão.

O leilão é aberto a pessoas físicas e jurídicas, com envio de propostas programado entre 8h do dia 25 e 21h do dia 29 de setembro. A disputa por lances será feita no dia 30, a partir das 10h, e os lotes são comercializados em conjuntos fechados, agrupando várias garrafas por lote.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os destaques, o lote mais acessível tem lance inicial de R$ 169 e inclui quatro garrafas, como o El Enemigo Malbec e o DV Catena Cabernet-Malbec 2020. Já o lote mais caro começa em R$ 105 mil e traz um Domaine de la Romanée-Conti 1971, exclusivo para colecionadores. Outros rótulos icônicos, como o Petrus 1983, também estarão disponíveis com lance inicial de R$ 10 mil, todos voltados a colecionadores.

Os interessados podem visitar os lotes presencialmente entre 15 e 26 de setembro, nas cidades de Santos, Araraquara e Guarulhos, mediante agendamento. Endereços, horários e contatos estão detalhados no edital oficial da Receita.

A Receita lembra que pessoas físicas não podem revender os itens adquiridos, e alguns lotes comprados por empresas têm restrições específicas. Os vencedores terão 30 dias para retirar suas compras.

Como participar

O leilão ocorre exclusivamente pelo “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessível pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), com identidade digital gov.br, nível Prata ou Ouro.

Regras para pessoas físicas:

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Estar inscrito no CPF;

Possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro.

Para pessoas jurídicas:

Ter cadastro ativo no CNPJ;

O responsável ou procurador precisa de selo Prata ou Ouro.

Para enviar um lance, o participante deve acessar o sistema entre 25 e 29 de setembro, selecionar o edital 0800100/000004/2025, escolher o lote desejado, aceitar os termos, informar o valor do lance — sempre acima do mínimo — e confirmar. O pagamento é feito via Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), sem depósitos em contas de terceiros.