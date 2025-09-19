Menu
AUTOS
AUTOS

Brasil é o primeiro país do mundo a ter frota presidencial elétrica; veja carro

Presidente Lula recebeu de presente quatro carros da Chevrolet

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

19/09/2025 - 14:45 h
Chevrolet faz acordo com governo brasileiro, que tem a primeira frota de carros elétricos no mundo
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , recebeu quatro unidades do Chevrolet Blazer EV, SUV elétrico da marca, em acordo com a General Motors (GM). Assim, o Brasil se tornou o primeiro país no mundo a ter a primeira frota 100% elétrica.

Somado aos carros elétricos de luxo que foram entregues em Brasília, o acordo também inclui a instalação de estações de recarga rápida, que ficam a cargo da empresa nacional WEG, parceira da GM no setor de veículos elétricos.

"Um marco inédito, que reflete de forma clara o compromisso do Brasil e da GM com a descarbonização e a sustentabilidade", afirmou Fábio Rua, vice-presidente da General Motors na América Latina.

Somado a esses veículos, a frota brasileira também é composta por outros veículos elétricos e híbridos de outras marcas. Em 2024 o presidente Lula recebeu um BYD Tan durante uma cerimônia no Palácio da Alvorada.

Detalhes do Chevrolet Blazer EV

A única versão oferecida no Brasil, a RS, é importada do México e vem equipada com um motor elétrico instalado no eixo traseiro do carro, que fornece o mesmo que 347 cv de potência e 44,8 de torque.

De acordo com a GM, o SUV vai de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos, além de ter uma velocidade máxima de 190 km/h.

Autonomia

O pacote do Blazer EV escolhido no nosso mercado chega com baterias de 102 kWh, sendo uma das maiores no mercado. Com isso, o SUV pode rodar até 481 km com somente uma carga. Com essa bateria, o carro tem uma das maiores autonomias do Brasil.

Além disso, a Chevrolet ainda diz que as recargas são feitas em até 22 kW em corrente alternada (AC) e até 190 kW em corrente contínua (DC).

Chevrolet Blazer EV, carro elétrico do presidente do Brasil
Chevrolet Blazer EV, carro elétrico do presidente do Brasil | Foto: Divulgação | Chevrolet

Segurança

A lista de equipamentos de segurança conta com:

  • Frenagem automática com detecção de pedestres;
  • Alerta de colisão dianteira e abertura de porta;
  • Assistente de tráfego cruzado dianteiro e traseiro;
  • Assistente de estacionamento;
  • Controle de cruzeiro adaptativo (ACC);
  • Assistente de permanência em faixa com correção de rota;
  • Faróis inteligentes.

Preço

O Chevrolet Blazer EV que compõe a frota brasileira custa R$ 503.190 nas concessionárias da marca.

