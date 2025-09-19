AUTOS
Brasil é o primeiro país do mundo a ter frota presidencial elétrica; veja carro
Presidente Lula recebeu de presente quatro carros da Chevrolet
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , recebeu quatro unidades do Chevrolet Blazer EV, SUV elétrico da marca, em acordo com a General Motors (GM). Assim, o Brasil se tornou o primeiro país no mundo a ter a primeira frota 100% elétrica.
Somado aos carros elétricos de luxo que foram entregues em Brasília, o acordo também inclui a instalação de estações de recarga rápida, que ficam a cargo da empresa nacional WEG, parceira da GM no setor de veículos elétricos.
"Um marco inédito, que reflete de forma clara o compromisso do Brasil e da GM com a descarbonização e a sustentabilidade", afirmou Fábio Rua, vice-presidente da General Motors na América Latina.
Somado a esses veículos, a frota brasileira também é composta por outros veículos elétricos e híbridos de outras marcas. Em 2024 o presidente Lula recebeu um BYD Tan durante uma cerimônia no Palácio da Alvorada.
Detalhes do Chevrolet Blazer EV
A única versão oferecida no Brasil, a RS, é importada do México e vem equipada com um motor elétrico instalado no eixo traseiro do carro, que fornece o mesmo que 347 cv de potência e 44,8 de torque.
De acordo com a GM, o SUV vai de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos, além de ter uma velocidade máxima de 190 km/h.
Autonomia
O pacote do Blazer EV escolhido no nosso mercado chega com baterias de 102 kWh, sendo uma das maiores no mercado. Com isso, o SUV pode rodar até 481 km com somente uma carga. Com essa bateria, o carro tem uma das maiores autonomias do Brasil.
Além disso, a Chevrolet ainda diz que as recargas são feitas em até 22 kW em corrente alternada (AC) e até 190 kW em corrente contínua (DC).
Segurança
A lista de equipamentos de segurança conta com:
- Frenagem automática com detecção de pedestres;
- Alerta de colisão dianteira e abertura de porta;
- Assistente de tráfego cruzado dianteiro e traseiro;
- Assistente de estacionamento;
- Controle de cruzeiro adaptativo (ACC);
- Assistente de permanência em faixa com correção de rota;
- Faróis inteligentes.
Preço
O Chevrolet Blazer EV que compõe a frota brasileira custa R$ 503.190 nas concessionárias da marca.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes