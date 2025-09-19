Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

O caseiro indicou o local onde as drogas estavam escondidas, sob palhas - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um caseiro foi preso em um sítio localizado no distrito de Vila de Abrantes, em Camaçari, após a polícia encontrar um verdadeiro arsenal de armas e drogas no local, que funcionava como ponto de apoio para uma organização criminosa.



Com base nas informações apuradas, Policiais da 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) realizaram campana nas proximidades do sítio. O caseiro indicou o local onde as drogas estavam escondidas, sob palhas. As armas estavam acondicionadas em caixas cobertas com plásticos.

Durante a ação, foram apreendidos:

22 fuzis;

dezenas de carregadores e munições;

além de 22 tabletes de cocaína.

Investigação

O material foi localizado após uma investigação que apontava o sítio como ponto de apoio logístico de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na Região Metropolitana. Toda apreensão foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O flagranteado será submetido aos exames de praxe e ficará à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar os responsáveis pela organização criminosa.