ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes
Sítio era utilizado como centro de armazenamento e distribuição de armas e drogas
Por Leilane Teixeira
Um caseiro foi preso em um sítio localizado no distrito de Vila de Abrantes, em Camaçari, após a polícia encontrar um verdadeiro arsenal de armas e drogas no local, que funcionava como ponto de apoio para uma organização criminosa.
Com base nas informações apuradas, Policiais da 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) realizaram campana nas proximidades do sítio. O caseiro indicou o local onde as drogas estavam escondidas, sob palhas. As armas estavam acondicionadas em caixas cobertas com plásticos.
Durante a ação, foram apreendidos:
- 22 fuzis;
- dezenas de carregadores e munições;
- além de 22 tabletes de cocaína.
Leia Também:
Investigação
O material foi localizado após uma investigação que apontava o sítio como ponto de apoio logístico de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na Região Metropolitana. Toda apreensão foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).
O flagranteado será submetido aos exames de praxe e ficará à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar os responsáveis pela organização criminosa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes