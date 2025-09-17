Homem é morto por ex-sogro momentos após assassinar ex-sogra

Homem acreditava que a ex-sogra era responsável pela separação dela - Foto: Repordução

Duas pessoas foram mortas, na tarde dessa terça-feira, 16, no povoado Mangueiras, na zona rural de São João do Sóter, a 415 km de São Luís, no Maranhão. De acordo com informações da 3ª Companhia da Polícia Militar, um homem atirou na ex-sogra e, em seguida, foi assassinado pelo ex-sogro.

Raimundo Alves de Almeida, de 30 anos, chegou à residência dos ex-sogros, por volta das 17h30, e disparou contra Maria Gardênia da Cruz, 46, utilizando uma espingarda. Ela era mãe da ex-companheira dele.

Após o ataque, Raimundo tentou atingir Antônio Francisco da Silva, 45,, seu ex-sogro. No entanto, Antônio reagiu, desarmou Raimundo e o matou a tiros. Após o ocorrido, Antônio deixou o local.

Investigações indicam que Raimundo acreditava que Maria Gardênia era responsável pelo término de seu relacionamento com a filha dela. Além da espingarda calibre 12, arma usada nos crimes, o suspeito também estava com um revólver calibre 22. A Polícia Civil do município apura se ele foi ao local com a intenção de cometer o crime.