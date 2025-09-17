Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VINGANÇA EM FAMÍLIA

Homem é morto por ex-sogro momentos após assassinar ex-sogra

Suspeito acreditava que a ex-sogra era responsável pelo fim de seu relacionamento

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 20:44 h | Atualizada em 17/09/2025 - 21:17
Homem acreditava que a ex-sogra era responsável pela separação dela
Homem acreditava que a ex-sogra era responsável pela separação dela -

Duas pessoas foram mortas, na tarde dessa terça-feira, 16, no povoado Mangueiras, na zona rural de São João do Sóter, a 415 km de São Luís, no Maranhão. De acordo com informações da 3ª Companhia da Polícia Militar, um homem atirou na ex-sogra e, em seguida, foi assassinado pelo ex-sogro.

Raimundo Alves de Almeida, de 30 anos, chegou à residência dos ex-sogros, por volta das 17h30, e disparou contra Maria Gardênia da Cruz, 46, utilizando uma espingarda. Ela era mãe da ex-companheira dele.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após o ataque, Raimundo tentou atingir Antônio Francisco da Silva, 45,, seu ex-sogro. No entanto, Antônio reagiu, desarmou Raimundo e o matou a tiros. Após o ocorrido, Antônio deixou o local.

Leia Também:

Adolescente é encontrada esquartejada dentro de carro de rapper
Guarda municipal é preso suspeito de estuprar menores de idade
Brasileiro compra iPhones no Paraguai e recebe caixas com pedras

Investigações indicam que Raimundo acreditava que Maria Gardênia era responsável pelo término de seu relacionamento com a filha dela. Além da espingarda calibre 12, arma usada nos crimes, o suspeito também estava com um revólver calibre 22. A Polícia Civil do município apura se ele foi ao local com a intenção de cometer o crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime no Maranhão Duplo homicídio Ex-sogra homem mata ex-sogra homem morto ex-sogro Polícia Civil investiga São João do Sóter violência familiar zona rural

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem acreditava que a ex-sogra era responsável pela separação dela
Play

Vídeos: Tiroteio deixa dois feridos e causa protesto em São Marcos

Homem acreditava que a ex-sogra era responsável pela separação dela
Play

Família é presa na Bahia com R$ 3 milhões em bens e veículos de luxo

Homem acreditava que a ex-sogra era responsável pela separação dela
Play

Polícia confirma ligação de vereadores baianos investigados com o BDM

Homem acreditava que a ex-sogra era responsável pela separação dela
Play

Vídeo: youtuber é preso após trocar tiros com policiais na Bahia

x