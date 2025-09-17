Guarda municipal é preso suspeito de estuprar menores de idade

Homem é preso suspeito de estuprar menores de idade - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um guarda municipal de 42 anos foi preso nesta quarta-feira, 17, em Itacaré, no sul da Bahia, suspeito de estuprar ao menos quatro crianças e adolescentes. De acordo com a Polícia Civil (PC), um dos casos envolve a sobrinha de uma ex-companheira, que morou com o investigado e teria sido vítima de abusos entre os 4 e 12 anos de idade.

O suspeito foi identificado com Erenildo José Vanderlei dos Santos. As investigações apontam que ele cometeu vários abusos sexuais, tanto em sua casa quanto em locais de trabalho, incluindo uma escola de rede municipal onde atuava como vigilante.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A polícia informou que a denúncia contra o guarda municipal chegou à Delegacia Territorial (DT) de Itacaré por meio da prefeitura, depois de atendimentos psicossociais realizados a crianças e adolescentes. Nos relatos, foram identificados pontos semelhantes, o que levou à comunicação às autoridades competentes.

As vitimas que foram identificadas até então, foram encaminhadas para atendimento médico e acompanhamento psicossocial, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Com o caso sendo levado à justiça policiais civis cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão. Na operação, foram recolhidos vários itens que passarão por perícia: