Guarda municipal é preso suspeito de estuprar menores de idade
De acordo com a Polícia Civil, um dos casos envolve a sobrinha de uma ex-companheira
Um guarda municipal de 42 anos foi preso nesta quarta-feira, 17, em Itacaré, no sul da Bahia, suspeito de estuprar ao menos quatro crianças e adolescentes. De acordo com a Polícia Civil (PC), um dos casos envolve a sobrinha de uma ex-companheira, que morou com o investigado e teria sido vítima de abusos entre os 4 e 12 anos de idade.
O suspeito foi identificado com Erenildo José Vanderlei dos Santos. As investigações apontam que ele cometeu vários abusos sexuais, tanto em sua casa quanto em locais de trabalho, incluindo uma escola de rede municipal onde atuava como vigilante.
A polícia informou que a denúncia contra o guarda municipal chegou à Delegacia Territorial (DT) de Itacaré por meio da prefeitura, depois de atendimentos psicossociais realizados a crianças e adolescentes. Nos relatos, foram identificados pontos semelhantes, o que levou à comunicação às autoridades competentes.
As vitimas que foram identificadas até então, foram encaminhadas para atendimento médico e acompanhamento psicossocial, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Com o caso sendo levado à justiça policiais civis cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão. Na operação, foram recolhidos vários itens que passarão por perícia:
- um celular;
- um tablet;
- uma câmera;
- um pendrive;
- um adaptador de cartão de memória.
