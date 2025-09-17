Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CILADA!

Brasileiro compra iPhones no Paraguai e recebe caixas com pedras

Vítima forneceu IMEIs à polícia para rastrear os aparelhos

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 17:57 h | Atualizada em 18/09/2025 - 14:32
Cada aparelho havia sido adquirido por R$ 6,2 mil
Cada aparelho havia sido adquirido por R$ 6,2 mil -

Um comerciante curitibano foi vítima de um golpe ao comprar sete iPhones 16 Pro Max em Ciudad del Este, Paraguai. O caso ocorreu no dia 11 de setembro, na fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná, quando ele recebeu duas caixas repletas de pedras e papelão em vez dos celulares.

Cada aparelho havia sido adquirido por R$ 6,2 mil, e o transporte até o Brasil foi feito por um barqueiro local, que cobrou R$ 25 por unidade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Entreguei os sete aparelhos para o barqueiro. Como eles passam em um saco preto e eu tinha horário para ir embora, não olhei. No outro dia, quando abri as caixas, vi que duas estavam cheias de pedras e papelão”, disse a vítima, que preferiu manter sua identidade em sigilo. Ele calcula que o prejuízo chega a R$ 12,4 mil.

Leia Também:

Mulher é condenada por matar criança em ritual sangrento na Bahia
Pirataria: celulares e tablets ilegais são apreendidos na Bahia
"Disciplinar passageiros", diz idosa que ameaçou homem com faca em ônibus

Após a descoberta do golpe, o comerciante acionou as autoridades e retornou ao local de trabalho do barqueiro. O homem, de 44 anos, foi detido e levado à delegacia do Departamento de Segurança Turística (Desetur), no Paraguai. Segundo a Polícia Nacional do país, ele responderá por apropriação indébita e fraude.

A vítima também forneceu à polícia os números de IMEI dos iPhones, possibilitando o rastreamento dos aparelhos pelas autoridades.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil celulares empresário golpe iPhones Paraguai

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cada aparelho havia sido adquirido por R$ 6,2 mil
Play

Polícia confirma ligação de vereadores baianos investigados com o BDM

Cada aparelho havia sido adquirido por R$ 6,2 mil
Play

Vídeo: youtuber é preso após trocar tiros com policiais na Bahia

Cada aparelho havia sido adquirido por R$ 6,2 mil
Play

Vídeo: casa de suspeito de estupro é incendiada na Suburbana

Cada aparelho havia sido adquirido por R$ 6,2 mil
Play

Autista é morto a tiros no Subúrbio Ferroviário de Salvador

x