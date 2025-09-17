Brasileiro compra iPhones no Paraguai e recebe caixas com pedras

Cada aparelho havia sido adquirido por R$ 6,2 mil - Foto: Arquivo Pessoal

Um comerciante curitibano foi vítima de um golpe ao comprar sete iPhones 16 Pro Max em Ciudad del Este, Paraguai. O caso ocorreu no dia 11 de setembro, na fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná, quando ele recebeu duas caixas repletas de pedras e papelão em vez dos celulares.

Cada aparelho havia sido adquirido por R$ 6,2 mil, e o transporte até o Brasil foi feito por um barqueiro local, que cobrou R$ 25 por unidade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Entreguei os sete aparelhos para o barqueiro. Como eles passam em um saco preto e eu tinha horário para ir embora, não olhei. No outro dia, quando abri as caixas, vi que duas estavam cheias de pedras e papelão”, disse a vítima, que preferiu manter sua identidade em sigilo. Ele calcula que o prejuízo chega a R$ 12,4 mil.

Após a descoberta do golpe, o comerciante acionou as autoridades e retornou ao local de trabalho do barqueiro. O homem, de 44 anos, foi detido e levado à delegacia do Departamento de Segurança Turística (Desetur), no Paraguai. Segundo a Polícia Nacional do país, ele responderá por apropriação indébita e fraude.

A vítima também forneceu à polícia os números de IMEI dos iPhones, possibilitando o rastreamento dos aparelhos pelas autoridades.