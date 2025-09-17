Menu
POLÍCIA
BAHIA

Mulher é condenada por matar criança em ritual sangrento na Bahia

Crime ocorreu em 2008, no Povoado de Limoeiro, e envolveu extrema crueldade e ritual sangrento

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 16:37 h
Crime ocorreu em 2008, em um sítio localizado no Povoado de Limoeiro
Crime ocorreu em 2008, em um sítio localizado no Povoado de Limoeiro

Uma criança de oito anos perdeu a vida de forma brutal em Inhambupe, na Bahia, e a Justiça finalmente puniu a responsável. Joseane do Espírito Santo foi sentenciada a 26 anos e três meses de prisão pelo assassinato, cometido com 40 facadas, e deverá cumprir a pena em regime fechado. A decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso.

O crime ocorreu em 2008, em um sítio localizado no Povoado de Limoeiro, na zona rural de Inhambupe, cidade a cerca de 223 km de Salvador.

Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o caso também envolveu a extração de sangue da vítima para um ritual, evidenciando “extrema crueldade” e um motivo considerado torpe pela Justiça, além da impossibilidade de defesa da criança.

O julgamento de Joseane aconteceu em 3 de setembro, mas a divulgação oficial só ocorreu nesta terça-feira (16). De acordo com a acusação, outras duas pessoas participaram do crime.

Uma delas morreu antes de ser julgada, enquanto a outra, condenada em 2024, faleceu meses depois em um presídio de Santa Catarina. A relação exata entre a mulher condenada e a vítima não foi detalhada pelo MP-BA.

x