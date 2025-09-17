POLÍCIA
Pirataria: celulares e tablets ilegais são apreendidos na Bahia
Ação mirou quatro lojas suspeitas de comercializar eletrônicos sem comprovação de importação.
Por Redação
A Receita Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 17, mais uma etapa da Operação Corsários, voltada ao combate ao contrabando e ao descaminho de mercadorias na Bahia. A ação ocorreu simultaneamente em Feira de Santana e Alagoinhas, onde foram vistoriadas quatro lojas pertencentes ao mesmo grupo empresarial.
De acordo com o órgão, as equipes concentraram as fiscalizações em produtos eletrônicos, especialmente celulares, que apresentavam indícios de terem entrado no país sem o devido processo legal de importação.
Durante a operação, foram apreendidos mais de 100 aparelhos celulares, além de fones de ouvido, tablets e caixas de som. O valor total das mercadorias foi estimado em aproximadamente R$ 100 mil.
Leia Também:
Ao todo, 15 servidores da Receita Federal participaram da ação. As mercadorias foram lacradas e encaminhadas para avaliação. Os responsáveis pelas lojas terão a oportunidade de apresentar documentação que comprove a entrada legal dos produtos.
Caso seja confirmada a irregularidade, a Receita Federal informou que será lavrado o auto de infração de perdimento dos bens e encaminhadas representações fiscais para fins penais, uma vez que a prática caracteriza crime de descaminho.
A operação faz parte de um esforço permanente do órgão no combate ao comércio de mercadorias irregulares, que causa prejuízos à arrecadação e à concorrência no mercado interno.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes