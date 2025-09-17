Adolescente é encontrada esquartejada dentro de carro de rapper

Artista de 20 anos está na reta final de uma turnê mundial - Foto: Timothy Norris/Getty Images for Coachella

Autoridades americanas confirmaram que o corpo encontrado dentro do porta-malas de um Tesla em Hollywood, Califórnia, pertence a uma adolescente. O veículo está registrado em nome do rapper em ascensão D4vd.

O macabro achado ocorreu no dia 8 de setembro, após relatos de vizinhos e funcionários de um depósito de automóveis sobre um odor forte e desagradável emanando do local. Ao chegar, a polícia localizou o corpo em avançado estado de decomposição, desmembrado e embalado em plástico dentro do carro elétrico.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O caso segue sob investigação pelas autoridades, que ainda buscam entender as circunstâncias que levaram à morte da jovem.

Segundo o departamento forense de Los Angeles, o corpo pertence a Celeste Rivas Hernández, que teria 15 anos. A causa da morte ainda não foi estabelecida.

O portal de entretenimento TMZ reportou, nesta quarta-feira, 17, ter conversado com a mãe da adolescente, que indicou que sua filha tinha um namorado chamado David.

O TMZ publicou um panfleto do departamento do xerife do condado vizinho de Riverside de abril, com um pedido de informações sobre Celeste, desaparecida na região de Lake Elsinore, no sudeste de Los Angeles, aos 13 anos.

Anteriormente, o serviço forense havia descrito a pessoa morta como uma mulher de cabelo preto ondulado sem idade definida.

"A falecida estava severamente decomposta dentro de um veículo", disse o comunicado. "Aparentemente, esteve morta e dentro do veículo por um período extenso antes de ser encontrada".

O departamento de polícia de Los Angeles afirmou que o Tesla ficou estacionado no luxuoso bairro de Hollywood Hills por quase um mês antes de ser rebocado.

De acordo com o TMZ, o carro, registrado no Texas em nome de David Anthony Burke (nome verdadeiro de D4vd), não havia sido reportado como roubado.

Um representante do cantor disse que estava cooperando com as autoridades após ser informado da descoberta.

O artista de 20 anos está na reta final de uma turnê mundial, que deve passar por Los Angeles neste fim de semana. Ele ganhou fama em 2022 depois de sua canção, "Romantic Homicide", se tornar um sucesso no TikTok.