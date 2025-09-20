Ataque à fé: igreja invadida e objetos sagrados violados na Bahia

Armários foram arrombados - Foto: Reprodução Rede Bahia

Criminosos invadiram a Paróquia do Divino Espírito Santo, em Poções, no sudoeste da Bahia, na noite dessa quinta-feira, 18, e violaram objetos sagrados, inclusive, no sacrário onde ficam as hóstias consagradas - o corpo de Cristo.

As polícias Militar e Civil foram acionadas por representantes da Arquidiocese de Vitória da Conquista. A polícia vai apurar o caso como possível ato de intolerância religiosa já que, após arrombar o local, o invasor espalhou as hóstias consagradas pelo chão, em um ato considerado gravemente ofensivo para os fiéis.

Sacrário onde ficam as hóstias consagradas também foi violado | Foto: Reprodução Rede Bahia

Além disso, outras áreas da paróquia foram vandalizadas. Uma sala com vestimentas litúrgicas dos padres teve os armários quebrados e os objetos religiosos jogados ao chão. Apesar dos danos, nada foi levado. As informações são do G1.

A ministra da Eucaristia da paróquia, Jocélia Moreira, foi a primeira a chegar ao local e relatou a tristeza diante da cena. “É uma tristeza da gente ver o que um ser humano consegue fazer com as coisas sagradas”, lamentou ela.

Em resposta ao ocorrido, a Arquidiocese marcou para a sexta-feira, 19, a celebração de uma Missa do Desagravo, rito que busca reparar a ofensa cometida contra a fé e os símbolos sagrados. Até a publicação dessa reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado e/ou preso.