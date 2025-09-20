Menu
HOME > POLÍCIA
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA?

Ataque à fé: igreja invadida e objetos sagrados violados na Bahia

Hóstias consagradas foram espalhadas no chão em ato de profanação dentro da igreja.

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/09/2025 - 17:33 h
Armários foram arrombados
Armários foram arrombados

Criminosos invadiram a Paróquia do Divino Espírito Santo, em Poções, no sudoeste da Bahia, na noite dessa quinta-feira, 18, e violaram objetos sagrados, inclusive, no sacrário onde ficam as hóstias consagradas - o corpo de Cristo.

As polícias Militar e Civil foram acionadas por representantes da Arquidiocese de Vitória da Conquista. A polícia vai apurar o caso como possível ato de intolerância religiosa já que, após arrombar o local, o invasor espalhou as hóstias consagradas pelo chão, em um ato considerado gravemente ofensivo para os fiéis.

Sacrário onde ficam as hóstias consagradas também foi violado
Sacrário onde ficam as hóstias consagradas também foi violado | Foto: Reprodução Rede Bahia

Além disso, outras áreas da paróquia foram vandalizadas. Uma sala com vestimentas litúrgicas dos padres teve os armários quebrados e os objetos religiosos jogados ao chão. Apesar dos danos, nada foi levado. As informações são do G1.

A ministra da Eucaristia da paróquia, Jocélia Moreira, foi a primeira a chegar ao local e relatou a tristeza diante da cena. “É uma tristeza da gente ver o que um ser humano consegue fazer com as coisas sagradas”, lamentou ela.

Em resposta ao ocorrido, a Arquidiocese marcou para a sexta-feira, 19, a celebração de uma Missa do Desagravo, rito que busca reparar a ofensa cometida contra a fé e os símbolos sagrados. Até a publicação dessa reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado e/ou preso.

Tags:

atos de vandalismo Bahia hóstias consagradas intolerância religiosa invasão objetos sagrados Paróquia do Divino Espírito Santo Polícia Civil polícia militar vandalismo

