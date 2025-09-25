Gerente do tráfico é preso em Vila Canária com metralhadora da PC

Ele é suspeito de tráfico de drogas e fazia uso de tornozeleira eletrônica - Foto: Ilustrativa/Divulgação/PC-BA

Um homem de 26 anos, identificado como Matheus Santos da Cruz, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 25, na localidade de Vila Canária, em Salvador. Ele é suspeito de tráfico de drogas e fazia uso de tornozeleira eletrônica.

De acordo com as investigações, o preso teria assumido a função de gerente do tráfico em Vila Canária após a morte de Rafael Paixão de Jesus, conhecido como “Sucata”, que confrontou equipes do DEIC e do DHPP em 29 de julho deste ano.

Na abordagem, os policiais encontraram uma mochila com:

porções de drogas;

balança de precisão;

munições de diversos calibres.

Metralhadora de SP

Durante a ação, o suspeito informou a existência de um imóvel próximo onde havia uma arma escondida.

No local indicado, as equipes localizaram uma submetralhadora com brasão da Polícia Militar de São Paulo, munições de variados calibres e um carregador de fuzil calibre 5,56.

Todo o material apreendido e o flagranteado foram encaminhados ao DEIC, onde seguem as apurações.