COMBATE AO TRÁFICO

Gerente do tráfico é preso em Vila Canária com metralhadora da PC

Ação integrada do DEIC e DHPP localizou drogas, munições e armamento de uso restrito

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

25/09/2025 - 23:15 h
Ele é suspeito de tráfico de drogas e fazia uso de tornozeleira eletrônica
Um homem de 26 anos, identificado como Matheus Santos da Cruz, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 25, na localidade de Vila Canária, em Salvador. Ele é suspeito de tráfico de drogas e fazia uso de tornozeleira eletrônica.

De acordo com as investigações, o preso teria assumido a função de gerente do tráfico em Vila Canária após a morte de Rafael Paixão de Jesus, conhecido como “Sucata”, que confrontou equipes do DEIC e do DHPP em 29 de julho deste ano.

Na abordagem, os policiais encontraram uma mochila com:

  • porções de drogas;
  • balança de precisão;
  • munições de diversos calibres.

Metralhadora de SP

Durante a ação, o suspeito informou a existência de um imóvel próximo onde havia uma arma escondida.

No local indicado, as equipes localizaram uma submetralhadora com brasão da Polícia Militar de São Paulo, munições de variados calibres e um carregador de fuzil calibre 5,56.

Todo o material apreendido e o flagranteado foram encaminhados ao DEIC, onde seguem as apurações.

