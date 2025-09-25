COMBATE AO TRÁFICO
Gerente do tráfico é preso em Vila Canária com metralhadora da PC
Ação integrada do DEIC e DHPP localizou drogas, munições e armamento de uso restrito
Por Leilane Teixeira
Um homem de 26 anos, identificado como Matheus Santos da Cruz, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 25, na localidade de Vila Canária, em Salvador. Ele é suspeito de tráfico de drogas e fazia uso de tornozeleira eletrônica.
De acordo com as investigações, o preso teria assumido a função de gerente do tráfico em Vila Canária após a morte de Rafael Paixão de Jesus, conhecido como “Sucata”, que confrontou equipes do DEIC e do DHPP em 29 de julho deste ano.
Na abordagem, os policiais encontraram uma mochila com:
- porções de drogas;
- balança de precisão;
- munições de diversos calibres.
Metralhadora de SP
Durante a ação, o suspeito informou a existência de um imóvel próximo onde havia uma arma escondida.
No local indicado, as equipes localizaram uma submetralhadora com brasão da Polícia Militar de São Paulo, munições de variados calibres e um carregador de fuzil calibre 5,56.
Todo o material apreendido e o flagranteado foram encaminhados ao DEIC, onde seguem as apurações.
