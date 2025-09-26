CRUELDADE
Jovens são torturadas e assassinadas durante live do Instagram
Elas estavam desaparecidas há cinco dias em La Matanza, na Argentina
Por Redação
Três jovens foram torturadas e assassinadas durante uma live do Instagram na Argentina. Elas estavam desaparecidas há cinco dias em La Matanza, na província de Buenos Aires, e os seus corpos só foram encontrados na quarta-feira, 24.
Brenda Castillo, 20 anos, Morena Verri, também de 20, e a adolescente Lara Gutiérrez, de 15 anos, foram encontradas mortas e enterradas esquartejadas em uma casa associada a uma organização criminosa do narcotráfico, segundo o jornal La Nación.
O caso, sob segredo de justiça, já soma 12 pessoas presas. Segundo a principal hipótese, trata-se de um "acerto de contas" ordenado por um traficante peruano foragido.
Leia Também:
O crime brutal teria sido exibido em transmissão online privada pelo Instagram para cerca de 45 cúmplices, com a frase: “Isso acontece com quem me rouba drogas”. O caso chocou o país e mobilizou manifestações na capital argentina.
