CRUELDADE

Jovens são torturadas e assassinadas durante live do Instagram

Elas estavam desaparecidas há cinco dias em La Matanza, na Argentina

Redação

Por Redação

26/09/2025 - 11:32 h | Atualizada em 26/09/2025 - 11:45
O caso chocou o país e mobilizou manifestações na capital argentina
O caso chocou o país e mobilizou manifestações na capital argentina

Três jovens foram torturadas e assassinadas durante uma live do Instagram na Argentina. Elas estavam desaparecidas há cinco dias em La Matanza, na província de Buenos Aires, e os seus corpos só foram encontrados na quarta-feira, 24.

Brenda Castillo, 20 anos, Morena Verri, também de 20, e a adolescente Lara Gutiérrez, de 15 anos, foram encontradas mortas e enterradas esquartejadas em uma casa associada a uma organização criminosa do narcotráfico, segundo o jornal La Nación.

O caso, sob segredo de justiça, já soma 12 pessoas presas. Segundo a principal hipótese, trata-se de um "acerto de contas" ordenado por um traficante peruano foragido.

Jovens são torturadas e assassinadas durante live do Instagram
Dupla é presa em operação contra tráfico de armas em Salvador
Força-tarefa combate tráfico de armas para facções de Salvador

O crime brutal teria sido exibido em transmissão online privada pelo Instagram para cerca de 45 cúmplices, com a frase: “Isso acontece com quem me rouba drogas”. O caso chocou o país e mobilizou manifestações na capital argentina.

