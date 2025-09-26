Cachorro é “jurado de morte” por traficantes e acaba baleado

Irajá será levado a um abrigo mantido pela prefeitura - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um cachorro chamado Irajá sobreviveu a um episódio de violência na comunidade Para-Pedro, em Irajá, Zona Norte do Rio, nesta quinta-feir, 25. O animal foi atingido por disparos na pata dianteira esquerda, que acabou fraturada, e perdeu um dos dedos. Após o ataque, ele foi levado ao Hospital Veterinário Jorge Vaitsman, na Mangueira, onde passou por cirurgia e continua em tratamento.

O caso não é isolado. Em menos de um dia, dois cães foram socorridos pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais depois de serem baleados em comunidades cariocas.

Segundo relatos de moradores, traficantes teriam “jurado de morte” o cachorro antes de atirar. O secretário da pasta, Luiz Ramos Filho, afirma que situações semelhantes têm sido cada vez mais comuns, já que alguns animais estariam “incomodando” criminosos ao latirem demais, correrem atrás de pessoas ou protegerem casas e famílias.

“Temos atendido muitos animais baleados. Isso vem acontecendo com muita frequência. Ou o animal é baleado em confronto entre policiais e bandidos ou o bichinho é jurado de morte, porque incomodou o chamado poder paralelo. Só por ter latido ou avançado já é o suficiente para ser mais um nas estatísticas da violência, da brutalidade. Nem os animais escapam dessa situação de barbárie extrema que temos vivido”, destacou o secretário.

Quando receber alta, Irajá será levado a um abrigo mantido pela prefeitura e ficará disponível para adoção.