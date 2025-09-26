Menu
TELEVISÃO

Humorista de “A Praça é Nossa” é condenado por estuprar a filha

Humorista conhecido com Jorge da Borracharia recebeu pena de mais de 18 anos de prisão

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/09/2025 - 17:48 h
Cristiano Pereira da Silva, foi preso e condenado por estuprar a propria filha
Cristiano Pereira da Silva, foi preso e condenado por estuprar a propria filha -

O humorista Cristiano Pereira da Silva, conhecido por participar do programa “A Praça é Nossa” no SBT, dando vida ao personagem Jorge da Borracharia, foi preso e condenado a 18 anos de prisão por estuprar a própria filha, que nasceu em 2016. Ele se defendeu e afirmou que é alvo de alienação parental.

Entenda a condenação

A decisão foi tomada pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e divulgada pelo Portal Leo Dias. Segundo a advogada da vítima, Aline Rübenich, a garota é fruto de um relacionamento breve entre Cristiano e uma amiga de longa data.

Por mais que o humorista fosse pai da garota, ele nunca havia assumido a paternidade ou mantido uma convivência regular. Por insistência da mãe, porém, passaram a ter um contato. Segundo a denúncia, a mãe teria percebido sinais de abuso depois de uma visita do humorista à garota procurando a polícia logo depois.

Defesa do humorista

Após o boletim de ocorrência ser registrado, a menina passou por um exame de corpo de delito e, em seguida, se deu início ao processo criminal por abuso sexual. O caso está tramitando em segredo de justiça na 6ª Vara de Família de Porto Alegre, onde também corre um processo de guarda. Nele foi definido a convivência assistida para resguardar a criança.

A defesa de Cristiano entrou com um processo de inversão de guarda. Os advogados do humorista alegam alienação parental baseada em uma suposta falsa acusação. Ao todo, a pena estabelecida é de 18 anos, quatro meses e quinze dias de reclusão em regime inicialmente fechado.

Cristiano Pereira da Silva tem mais de 1,4 milhão seguidores no Instagram, onde compartilha cenas de suas participações no humorístico do SBT. O ator e humorista tem mais de 30 anos de carreira e se apresenta fazendo shows em teatros ao redor do Brasil.

Tags:

A Praça É Nossa Cristiano Pereira da Silva esturpro humorista humorista condenado Jorge da Borracharia prisão

