Professor de jiu-jitsu é preso suspeito de abusar sexualmente de alunos

De acordo com a investigação policial, o suspeito praticava as ações na academia - Foto: Polícia Civil de São Paulo

Um professor de jiu-jitsu, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta sexta-feira, 26, após suspeita de ter abusado sexualmente crianças e adolescentes que eram suas alunas na modalidade esportiva. Ele foi detido em uma academia no bairro de Ondina, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem de 43 anos teve seu mandado de prisão cumprido na academia em que trabalhava. As investigações foram iniciadas depois dos responsáveis das vítimas denunciarem que o investigado se aproveitava da posição de professor para praticar os abusos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo a Civil, as denúncias apontam:

toques indevidos;

tentativas de atos sexuais mediante fraude, que aconteciam dentro da academia.

Após ser preso, o suspeito foi levado à Delegacia Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), onde o caso está sendo apurado.

O homem passou por exames de corpo de delito e segue preso à disposição da Justiça.