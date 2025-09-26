Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Professor de jiu-jitsu é preso suspeito de abusar sexualmente de alunos

Denúncias incluem toques indevidos e tentativas de atos sexuais mediantes a fraudes que ocorriam dentro da academia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/09/2025 - 17:23 h
De acordo com a investigação policial, o suspeito praticava as ações na academia
De acordo com a investigação policial, o suspeito praticava as ações na academia

Um professor de jiu-jitsu, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta sexta-feira, 26, após suspeita de ter abusado sexualmente crianças e adolescentes que eram suas alunas na modalidade esportiva. Ele foi detido em uma academia no bairro de Ondina, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem de 43 anos teve seu mandado de prisão cumprido na academia em que trabalhava. As investigações foram iniciadas depois dos responsáveis das vítimas denunciarem que o investigado se aproveitava da posição de professor para praticar os abusos.

Ainda segundo a Civil, as denúncias apontam:

  • toques indevidos;
  • tentativas de atos sexuais mediante fraude, que aconteciam dentro da academia.

Após ser preso, o suspeito foi levado à Delegacia Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), onde o caso está sendo apurado.

O homem passou por exames de corpo de delito e segue preso à disposição da Justiça.

x