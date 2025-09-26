POLÍCIA
Professor de jiu-jitsu é preso suspeito de abusar sexualmente de alunos
Denúncias incluem toques indevidos e tentativas de atos sexuais mediantes a fraudes que ocorriam dentro da academia
Um professor de jiu-jitsu, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta sexta-feira, 26, após suspeita de ter abusado sexualmente crianças e adolescentes que eram suas alunas na modalidade esportiva. Ele foi detido em uma academia no bairro de Ondina, em Salvador.
De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem de 43 anos teve seu mandado de prisão cumprido na academia em que trabalhava. As investigações foram iniciadas depois dos responsáveis das vítimas denunciarem que o investigado se aproveitava da posição de professor para praticar os abusos.
Ainda segundo a Civil, as denúncias apontam:
- toques indevidos;
- tentativas de atos sexuais mediante fraude, que aconteciam dentro da academia.
Após ser preso, o suspeito foi levado à Delegacia Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), onde o caso está sendo apurado.
O homem passou por exames de corpo de delito e segue preso à disposição da Justiça.
