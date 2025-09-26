Mulher é presa ao tentar invadir escola em Salvador para ameaçar vice-diretora

Escola Municipal de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador - Foto: Reprodução / Google Street View

Um caso inusitado e assustador interrompeu a rotina da Escola Municipal de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta sexta-feira, 26. Uma mulher tentou invadir a unidade escolar portando um massageador, que foi usado para simular uma arma de fogo.

Segundo informações preliminares, a mulher, ex-funcionária da unidade, teria a intenção de ameaçar a vice-diretora devido a uma desavença pessoal. Durante a confusão, houve pânico entre funcionários e alunos, o que levou à suspensão das aulas. Os estudantes foram liberados ainda no turno da manhã.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após a denúncia de que uma mulher estaria armada no interior da escola, localizada na Rua Tupi. Ao chegarem, os policiais encontraram a suspeita, que tentou resistir à abordagem, mas foi contida e presa.

“A mulher estava usando um dispositivo de massagem simulando uma arma de fogo em suas vestes. A detida e o material apreendido foram apresentados à Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis”, informou a PM em nota.

A vice-diretora, que seria o alvo da ameaça, e a ex-funcionária detida foram conduzidas à unidade da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O caso será investigado.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação em busca de esclarecimentos sobre o caso, mas até o momento não obteve retorno.

Veja nota da Smed na íntegra

"A Secretaria Municipal da Educação (Smed) lamenta o ocorrido na Escola Municipal de Paripe, nesta sexta-feira (26) quando uma ex-funcionária, segundo relatos, em visível estado de alteração, invadiu a unidade e passou a ameaçar a vice-gestora.

A situação foi rapidamente controlada, com o apoio da equipe escolar que acionou de imediato a Polícia Militar. A ex-funcionária foi encaminhada à delegacia para as devidas providências legais, enquanto a vice-gestora se dirigiu à unidade policial para registrar o boletim de ocorrência.

A Smed reforça que não coaduna com atitudes de violência de qualquer natureza e seguirá prestando todo o suporte necessário à comunidade escolar. Apesar do episódio, não houve feridos, e as atividades seguem normalmente."