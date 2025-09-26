Menu
HOME > POLÍCIA
VIOLÊNCIA

Mortes durante ação policial provocam novos protestos em Águas Claras

Amigos e familiares questionam envolvimento dos mortos com o tráfico e cobram justiça

Luan Julião

Por Luan Julião

26/09/2025 - 14:06 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

O bairro de Águas Claras, em Salvador, registrou novos protestos no início da tarde desta sexta-feira, 26, em reação à morte de dois homens durante uma ação policial na localidade conhecida como Condor. Amigos e familiares das vítimas afirmam que os homens eram inocentes e não tinham ligação com o tráfico de drogas.

Os protestos começaram ainda na noite de quinta-feira, 25, quando populares bloquearam ruas e atearam fogo em objetos, provocando um clima de insegurança. Motoristas de ônibus foram obrigados a parar os veículos e tiveram as chaves tomadas pelos manifestantes. Por conta dessa situação, a circulação do transporte coletivo ficou suspensa durante a noite e parte da manhã desta sexta-feira, sendo retomada apenas posteriormente.

Segundo a Polícia Militar, a ação que resultou nas mortes aconteceu na manhã de quinta-feira, 25, durante rondas da Rondesp/Central. As guarnições foram acionadas pelo CICOM para reforçar o policiamento após denúncias de homens armados efetuando disparos na região.

Ao perceber a presença policial, o grupo abriu fogo contra os agentes, que revidaram. Dois suspeitos foram encontrados feridos, em posse de armas de fogo e um artefato explosivo, e socorridos imediatamente para o Hospital Eládio Laserre, mas não resistiram aos ferimentos.

Na operação, a polícia apreendeu duas pistolas calibre 9mm, 20 munições, uma granada, 168 porções de maconha, 28 de crack e 77 de cocaína. Todo o material foi apresentado ao DHPP, onde a ocorrência foi formalizada.

Policiamento permanece reforçado na região
Policiamento permanece reforçado na região | Foto: Divulgação / PMBA

O policiamento permanece reforçado na região, enquanto as autoridades acompanham o desdobramento dos protestos e trabalham para restabelecer a segurança e a normalidade no bairro.

Tags:

Águas Claras crime operação Salvador tensão transporte

Ver todas

x