SALVADOR

Líder criminoso com deficiência é preso por extorquir comerciantes

Traficante liderava o tráfico em Cosme de Farias e foi localizado em Petrolina

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/09/2025 - 21:11 h
Imagem ilustrativa da imagem Líder criminoso com deficiência é preso por extorquir comerciantes
-

Uma homem de 39 anos, apontado como uma das lideranças de um grupo criminoso com atuação no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, foi preso nesta sexta-feira, 26, em Petrolina, no estado de Pernambuco, onde estava escondido em uma residência no bairro Topázio.

O criminoso possuía dois mandados de prisão em aberto e era investigado por outros crimes, sendo eles:

  • crimes de organização criminosa;
  • tráfico de drogas;
  • roubo de veículos;
  • acumulando histórico de alta periculosidade.

Mesmo foragido e com deficiência física, ele mantinha influência sobre o grupo, determinando “toques de recolher”, articulando extorsões contra comerciantes em Cosme de Farias e coordenando a distribuição de drogas no Nordeste de Amaralina.

Ação policial

Após identificar o endereço utilizado como esconderijo, a Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), iniciaram monitoramento no local.

Durante a campana, os policiais visualizaram um homem saindo do imóvel em uma motocicleta, carregando uma mochila. Em seguida, outro indivíduo permaneceu na frente da casa e foi prontamente reconhecido como o alvo da operação.

A operação teve início após reunião de alinhamento estratégico realizada na Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, com participação do:

  • DENARC;
  • da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO);
  • da Rondesp Atlântico
  • Polícia Militar, com o objetivo de desarticular as atividades do grupo criminoso na capital.

A ação contou ainda com apoio do DENARC/Petrolina, da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DIRPIN Norte/Leste), da Rondesp Atlântico e da FICCO.

Tags:

cosme de farias Denarc FICCO organização criminosa petrolina Polícia Civil Bahia prisão de facção Rondesp Atlântico Salvador tráfico de drogas

Ver todas

