Líder criminoso com deficiência é preso por extorquir comerciantes

- Foto: Reprodução Polícia Civil

Uma homem de 39 anos, apontado como uma das lideranças de um grupo criminoso com atuação no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, foi preso nesta sexta-feira, 26, em Petrolina, no estado de Pernambuco, onde estava escondido em uma residência no bairro Topázio.

O criminoso possuía dois mandados de prisão em aberto e era investigado por outros crimes, sendo eles:

crimes de organização criminosa;

tráfico de drogas;

roubo de veículos;

acumulando histórico de alta periculosidade.

Mesmo foragido e com deficiência física, ele mantinha influência sobre o grupo, determinando “toques de recolher”, articulando extorsões contra comerciantes em Cosme de Farias e coordenando a distribuição de drogas no Nordeste de Amaralina.

Ação policial

Após identificar o endereço utilizado como esconderijo, a Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), iniciaram monitoramento no local.

Durante a campana, os policiais visualizaram um homem saindo do imóvel em uma motocicleta, carregando uma mochila. Em seguida, outro indivíduo permaneceu na frente da casa e foi prontamente reconhecido como o alvo da operação.

A operação teve início após reunião de alinhamento estratégico realizada na Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, com participação do:

DENARC;

da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO);

da Rondesp Atlântico

Polícia Militar, com o objetivo de desarticular as atividades do grupo criminoso na capital.

A ação contou ainda com apoio do DENARC/Petrolina, da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DIRPIN Norte/Leste), da Rondesp Atlântico e da FICCO.