Arma usada em assalto de ex-sogros de Bolsonaro tem numeração raspada

O revólver calibre 38 apresentava pontos de corrosão - Foto: Reprodução

Uma das armas supostamente utilizadas pelo grupo que invadiu e roubou a residência dos ex-sogros de Jair Bolsonaro, em Resende, na Região Sul Fluminense, estava com a numeração raspada.

De acordo com um laudo do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Rio, o revólver calibre 38 apresentava pontos de corrosão, mas seu mecanismo de disparo estava em perfeito funcionamento. A arma foi encontrada na casa de dois dos cinco suspeitos presos, junto com munições de fuzil .50, calibre capaz de derrubar helicópteros.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cinco suspeitos já foram detidos

Policiais do Rio de Janeiro e de São Paulo capturaram, na quinta-feira, 25, em Itaquaquecetuba (SP), o quinto envolvido no assalto à residência dos ex-sogros do ex-presidente Bolsonaro. Segundo a polícia, André Francisco da Silva, que atua como bombeiro civil, teria sido o responsável por planejar o crime.

Ele estava com prisão temporária de cinco dias decretada pela Justiça e foi localizado em uma operação com 16 policiais de ambos os estados. Com ele, os agentes apreenderam um celular.

Segundo o delegado Michel Floroschk, da 89ª DP de Resende, ee participou da seguinte forma:

um dia antes do roubo, André monitorou a residência e, usando um Fiat Palio Weekend;

mostrou o local aos outros integrantes da quadrilha;

no dia do assalto, 24 de agosto de 2025, ele retornou à casa e forneceu armas e uma corda, utilizada para escalar o muro da propriedade;

também auxiliou na fuga do grupo;

após o crime, ele e pelo menos mais dois homens ficaram escondidos por dois dias em uma mata próxima à represa de Furnas.

André confessou participação, mas afirmou não saber a quem pertencia a residência roubada.

Relembre o assalto

Durante o assalto, três pessoas estavam na casa e foram rendidas. Conforme relatou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas redes sociais, os avós maternos, ambos octogenários, e a mãe dele ficaram sob a mira dos criminosos por mais de uma hora. Joias e um veículo da família foram levados.

O grupo fugiu após o crime, levando também celulares das vítimas. A investigação identificou todos os envolvidos a partir de imagens de câmeras e do rastreamento dos veículos utilizados.

Dois suspeitos foram presos em 29 de agosto, no bairro Paraíso, em Resende, quando foram apreendidos um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e roupas usadas no crime. Parte dos objetos roubados foi recuperada.