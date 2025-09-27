POLÍTICA
EUA cancelam visto de líder do PSOL em retaliação política
Paula Coradi acusa governo Trump de intimidação após decisão que afeta atuação do partido em defesa da soberania nacional
Por Redação
Os Estados Unidos cancelaram o visto da presidente nacional do PSOL, Paula Coradi. O anúncio foi divulgado pela sigla nesta sexta-feira, 26.
Conforme detalhou Coradi, o cancelamento é uma retaliação política do governo de Donald Trumpsobre a atuação do PSOL em defesa da soberania do Brasil. “Se pensam que vão nos intimidar com essas medidas tacanhas, esses fascistas estão muito enganados”, escreveu a líder partidária nas redes sociais.
Leia Também:
Em comunicado, o partido informou que o cancelamento do visto foi oficializado hoje após nota oficial enviada na segunda-feira, 22. Na ocasião, o consulado alegou que a representação diplomática teria obtido informações que a tornaria inelegível para entrar no país.
“A dirigente foi notificada e teve três dias úteis para apresentar explicações. Apesar da resposta enviada por Paula Coradi na quinta-feira, o consulado confirmou o cancelamento nesta sexta”, disse a sigla.
O partido expressou repúdio à ação. “O partido se solidariza com sua presidenta e reafirma seu compromisso com a defesa da democracia, da soberania nacional e da luta contra as políticas arbitrárias de governos estrangeiros”, completou.
O governo de Donald Trump não apenas elevou tarifas sobre produtos brasileiros, como também passou a cancelar vistos de autoridades do país em sinal de retaliação. As medidas são justificadas por Washington com base na ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e em denúncias de supostas violações à liberdade de expressão.
Nesta semana, os norte-americanos também cancelaram o visto do ministro-chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes