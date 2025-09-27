LEM: Agrolex 2025 fortalece laços entre agronegócio e Judiciário na Bahia

Evento Agrolex - Foto: Assessoria de Comunicação Aiba

O município de Luís Eduardo Magalhães sediou o Agrolex 2025 – 1º Congresso de Direito e Inovação no Agronegócio, realizado no auditório da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).

O evento, fruto da parceria entre o Instituto Aiba (IAiba) e a Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima (Unicorp-TJBA), reuniu representantes do campo e do Judiciário para debater inovação, tecnologia, segurança jurídica e sustentabilidade.

Para o presidente da Aiba, Moisés Schmidt, o congresso consolida um espaço de diálogo essencial.

“Esse Congresso representa um marco histórico no segmento Agrícola e Judiciário da região e fortalece a parceria institucional, entre Aiba e a Unicorp TJBA. Muita satisfação em representar os produtores, e a Aiba se une a outras entidades agrícolas para dialogar questões importantes. O Agrolex não é apenas um evento técnico, é um convite a escuta qualificada, ao diálogo institucional e à construção conjunta de soluções para temas sensíveis como regularização fundiária, sucessão rural, titularidade, contratos e responsabilidade ambiental para uma agricultura ainda mais sustentável”.

O encontro reuniu produtores rurais, especialistas jurídicos, magistrados, advogados, acadêmicos e representantes de entidades governamentais e financeiras.

“Uma parceria relevante para o Tribunal de Justiça da Bahia, esse evento demonstra a interação à diversas instituições, públicas e privadas envolvidas com agronegócio e representa uma envergadura muito significativa, quando as associações envolvidas com a área do agronegócio, no sentido de dar um incremento, não só local, como o próprio estado da Bahia”, afirmou o desembargador, Nivaldo Aquino.

O Agrolex contou com a participação de renomados especialistas, incluindo o advogado Georges Humbert, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IBRADES), que discutiu ‘Justiça, Inovação e Futuro do Agro Brasileiro’.

“Uma alegria em contribuir com um evento de altíssima relevância e qualidade. Com uma programação bem elaborada e temas essenciais para aquilo que é a pauta geral do nosso evento, sobre inovação, a justiça e o agronegócio. Estamos orgulhosos de saber que tanto o Brasil, e em especial a Bahia e o Oeste baiano, tem muito, a oferecer, em inovação e sustentabilidade. E precisa que a justiça esteja sempre ao seu lado de forma eficiente, moderna e com segurança jurídica, para o bem das presentes e futuras gerações”, relatou o advogado Georges Humbert.

Painéis temáticos e contribuições

Os painéis temáticos abordaram questões cruciais, como: ‘Justiça Territorial e Governança Agrária: Regularização fundiária e integração institucional’; ‘Direito e Terra: Titularidade, uso e transmissão da propriedade rural’; ‘Planejamento Sucessório e Contratos: Estratégias para continuidade produtiva e segurança jurídica’ e ‘Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental: Inovações jurídicas no agronegócio’.

“Uma parceria relevante para o Tribunal de Justiça da Bahia, esse evento demonstra a interação à diversas instituições, públicas e privadas envolvidas com agronegócio. O Agrolex representa uma envergadura significativa, quando as instituições e associações envolvidas com a área do agronegócio, no sentido de dar um incremento, não só o local, como o próprio estado da Bahia”, salientou o desembargador Nivaldo Aquino.

Participação de produtores e troca de experiências

Além do presidente da Aiba e anfitrião do evento, Moisés Schmidt; outros produtores rurais tiveram participação e lugares de destaque no Agrolex ao integrarem as mesas de debates, como a diretora financeira da Aiba, Cristina Gross, o produtor rural João Carlos Jacobsen Filho que também é membro do Conselho Fiscal da entidade agrícola e a vice-presidente da Faeb, Carminha Míssio.

“Um momento importante de discussão com palestrantes renomados e a presença de entidades que formam a ‘Aliança pelo Agro’, autoridades, estudantes e especialistas. Estar neste encontro organizado, pela Unicorp TJBA é a aproximação fundamental, para que nós, enquanto agricultores, aprendamos mais, com nossos direitos e obrigações. Somos muito gratos, pela oportunidade de poder aperfeiçoar nossos conhecimentos e informações recebidas, e tudo isso soma de forma positiva na execução do nosso trabalho”, declarou a produtora Carminha Missio.

Avaliação e parcerias

A partir do sucesso da primeira edição, o Agrolex entra para o calendário dos grandes eventos da região no segmento do agronegócio, jurídico e inovação. “Eu sou um entusiasta dessa parceria da nossa Unicorp e a Aiba, e isso vai fazer com que os profissionais e atores importantes do direito e do agronegócio se aproximem cada vez mais, para que ambos compreendam as condições peculiares. E este evento trouxe informações para que os magistrados e servidores entreguem a prestação jurisdicional com mais rapidez e mais eficiência com a segurança jurídica que nós queremos”, avaliou o desembargador Jatahy Júnior, e diretor geral da Unicorp-TJBA.

O 1° Congresso Agrolex teve como entidades correalizadoras o Instituto WP, Agro Parceiras, Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães, Aciagri, Aprosoja, Acrioeste, Aprochama, Aprosem, Aprup, Assomiba, Fundação Bahia, Faeb Senar e Cooperfarms.

Assessoria de Comunicação Aiba