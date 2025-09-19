Lula embarca para os EUA em meio a polêmica sobre vistos

Lula - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve embarcar para Nova York neste domingo, 21, para participar da 80ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), que acontece entre segunda-feira, 22, e quarta, 24.

Ainda que a confirmação tenha ocorrido, a semana foi dominada por controvérsias em torno dos vistos para os Estados Unidos. Entre as medidas impostas pelo governo de Donald Trumpa autoridades brasileiras está a anulação do direito de entrada no país.

O visto do presidente Lula está vigente e tem presença confirmada no evento, no entanto, conforme apuração da CNN, a comitiva que o acompanhará ainda não está definida e pode ser reduzida, a depender da emissão ou não do documento pela parte norte-americana.

Pelo acordo que estabeleceu a sede da ONU em território norte-americano, os Estados Unidos têm a obrigação de conceder vistos a participantes da Assembleia Geral. O Itamaraty ressalta que qualquer medida em desacordo com esse dispositivo representa uma violação jurídica.