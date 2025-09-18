Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTENDA

Governador quer baratear preço do gás canalizado na Bahia

Projeto que pode reduzir valor do produto foi reencaminhado à ALBA; entenda projeto

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

18/09/2025 - 22:23 h
Gás natural
Gás natural -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reenviou à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) nesta quinta-feira, 18, o projeto de lei que pode beneficiar os consumidores de gás canalizado do estado.

Isso porque a nova proposição prevê a destinação de créditos obtidos pela concessionária estadual de gás, provindas de disputas judiciais ou negociações com o governo federal sejam revertidos para o usuário final do serviço.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os créditos em questão referem-se à exclusão do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS.

Leia Também:

Marcus Presidio é reconhecido com a mais alta condecoração da Alba
Jerônimo reenvia à Alba projetos que foram retirados para revisão
Alba aprova pagamento de abono a professores; saiba detalhes
Leandro de Jesus chama esquerda de 'assassina' e gera reações na Alba

Se a medida for aprovada pelos deputados e, posteriormente, sancionada pelo Executivo, o preço final do produto sofrerá um desconto.

Como o consumidor pode se beneficiar?

O projeto de lei aponta quais são os caminhos para a utilização deste crédito:

  • Redução na tarifa de gás: O projeto prevê que os recursos podem ser usados para amortizar investimentos da concessionária, que podem onerar a tarifa de distribuição de gás para o consumidor.
  • Proteção contra aumentos futuros: Outra possibilidade é a quitação de dívidas ou contingências que poderiam, no futuro, gerar a necessidade de um aumento na tarifa. Ao usar esses créditos para cobrir os custos, a empresa protege o consumidor de possíveis reajustes futuros.
  • Investimento na infraestrutura de gás: Os créditos também podem ser direcionados para investimentos em infraestrutura, como a expansão da rede de gás natural pelo interior do estado.

A proposição ainda autoriza a concessionária estadual, com apoio do Executivo, a manter negociações com o governo federal para acelerar a obtenção desses créditos, o que agiliza a aplicação dos benefícios.

Como funcionará a medida

A execução da lei não será automática. O texto determina que a Agência Reguladora Estadual, responsável pelo setor de gás, será encarregada de definir as diretrizes e regras para a aplicação desses recursos.

Próximo passo

Ao ser protocolada na Alba, a medida segue para análise das comissões temáticas da casa legislativa. Caso tenha pedido de urgência, o requerimento é votado em plenário e acelerar a tramitação da matéria, sem a necessidade de ser avaliada pelos colegiados.

Em plenário, o texto é aprovado com a votação da maioria dos deputados estaduais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Bahia gás canalizado Jerônimo Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gás natural
Play

Família é presa na Bahia com R$ 3 milhões em bens e veículos de luxo

Gás natural
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Gás natural
Play

Polícia confirma ligação de vereadores baianos investigados com o BDM

Gás natural
Play

Vídeo: youtuber é preso após trocar tiros com policiais na Bahia

x