Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TENSÃO

Leandro de Jesus chama esquerda de 'assassina' e gera reações na Alba

Deputados governistas responderam às declarações de parlamentar ligado ao bolsonarismo: "você que estimula guerra", responde Rosemberg Pinto

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

16/09/2025 - 15:53 h
Deputado estaduais Leandro de Jesus e Rosembrg Pinto
Deputado estaduais Leandro de Jesus e Rosembrg Pinto -

Apesar do baixo quórum registrado na sessão desta terça-feira, 16, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o Pequeno Expediente da Casa foi movimentado com acusações entre os deputados governistas e de oposição, tendo com panos de fundo a morte do ativista conservador norte-americano, Charlie Kirk, e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), na semana passada.

Tudo começou durante o discurso do deputado Leandro de Jesus (PL). O parlamentar criticava a esquerda por, segundo ele, agir de forma extremista contra aquelas pessoas que pensam diferentes delas. Para o liberal, "seja por ação ou omissão, todo militante de esquerda é um potencial assassino".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Nós que somos conservadores, nós que somos a direita e a maioria deste país, tomaremos um posicionamento diferente, aliás bem diferente, nestes embates históricos e também vindouros com relação à esquerda, colocando-os no seu devido lugar e fazendo com que a população tenha ciência, não apenas por questões históricas, mas também futuras: todo militante de esquerda é um potencial assassino, seja por ação ou por omissão", disparou Leandro de Jesus.

Leia Também:

Partido de Marçal cogita filiar Eduardo Bolsonaro à presidência
Deputado baiano é o novo relator da 'PEC da Blindagem'; saiba quem
Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 milhão por ofensas racistas

A reação da base de oposição foi imediata. O líder governista na Alba, Rosemberg Pinto (PT), disse que o colega de parlamento deveria "respeitar a Casa", acusou Leandro de "estimular a guerra dentro da Assembleia" e provocar os pares com as suas falas.

"O deputado precisa se respeitar e respeitar essa casa. É a turma dele que assassinou um conjunto significativo de pessoas no período da ditadura militar. Todo mundo fala em Deus, mas são os primeiros a fazer determinados posicionamentos contrário à espiritualidade e a crença em Deus. Eu quero aqui reafirmar que a esquerda não é potencial assassino", iniciou.

"É você que estimula guerra e disputa. Aqui na casa, todas as suas falas são de provocação aos colegas. Você precisa respeitar a casa e respeitar os colegas. Eu quero encerrar afirmando quem matou pessoas inocentes no Brasil foi essa a direita autoritária do golpe militar de 1964", completou Rosemberg Pinto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Charlie Kirk Jair Bolsonaro Leandro de Jesus Rosemberg pinto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado estaduais Leandro de Jesus e Rosembrg Pinto
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Deputado estaduais Leandro de Jesus e Rosembrg Pinto
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Deputado estaduais Leandro de Jesus e Rosembrg Pinto
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Deputado estaduais Leandro de Jesus e Rosembrg Pinto
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x