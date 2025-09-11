Confira o que se sabe até agora sobre a morte do ativista Charlie Kirk

Charlie Kirk - Foto: Laura Segall/AFP

As autoridades que investigam o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, de 31 anos, um dos principais aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciaram nesta quinta-feira, 11, novas evidências contra o atirador que o matou durante um evento na Utah Valley University, em Orem, na quarta-feira, 10.

O comissário de Segurança Pública de Utah, Beau Mason, informou que foram localizadas “boas imagens” do suspeito, descrito como um homem em “idade universitária”. O rifle que teria sido usado no crime foi encontrado em uma floresta próxima à universidade e encaminhado ao FBI para perícia.

De acordo com Mason, vídeos de segurança mostram que o atirador percorreu corredores, subiu ao telhado de um prédio do campus e de lá efetuou o disparo que atingiu Kirk. Em seguida, ele fugiu saltando para outro edifício e escapou para um bairro vizinho.

Além da arma, investigadores coletaram impressões da palma de uma mão, de um antebraço e marcas de calçados que podem ajudar na identificação. O agente especial Robert Bohls, do FBI em Salt Lake City, confirmou que esses vestígios estão em análise.

Segundo o Wall Street Journal, munições encontradas dentro do rifle tinham inscrições ligadas a temas como “ideologia de gênero” e “antifascismo”. O indício reforça a suspeita de motivação política no ataque.

Dois homens chegaram a ser detidos horas após o crime, mas foram liberados quando a polícia concluiu que não tinham relação com o caso.

Charlie Kirk era fundador da Turning Point USA, uma das maiores organizações conservadoras de jovens nos Estados Unidos. Conhecido por sua proximidade com Trump, o ativista foi peça-chave na mobilização estudantil em defesa do republicano.

Em mensagem publicada no X (antigo Twitter), Trump classificou Kirk como “lendário” e prometeu que seu governo “encontrará os responsáveis”. O presidente também anunciou, durante uma cerimônia no Pentágono, que concederá a Medalha Presidencial da Liberdade postumamente ao influenciador.

“Charlie foi um gigante de sua geração, um defensor da liberdade e uma inspiração para milhões. Sentiremos muita falta dele”, disse Trump.