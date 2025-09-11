Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Confira o que se sabe até agora sobre a morte do ativista Charlie Kirk

Ativista apoiador do presidente dos EUA, Charlie Kirk foi morto durante um evento em uma universidade nos EUA, na quarta-feira, 10

Redação

Por Redação

11/09/2025 - 13:45 h
Charlie Kirk
Charlie Kirk -

As autoridades que investigam o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, de 31 anos, um dos principais aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciaram nesta quinta-feira, 11, novas evidências contra o atirador que o matou durante um evento na Utah Valley University, em Orem, na quarta-feira, 10.

O comissário de Segurança Pública de Utah, Beau Mason, informou que foram localizadas “boas imagens” do suspeito, descrito como um homem em “idade universitária”. O rifle que teria sido usado no crime foi encontrado em uma floresta próxima à universidade e encaminhado ao FBI para perícia.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com Mason, vídeos de segurança mostram que o atirador percorreu corredores, subiu ao telhado de um prédio do campus e de lá efetuou o disparo que atingiu Kirk. Em seguida, ele fugiu saltando para outro edifício e escapou para um bairro vizinho.

Leia Também:

Quem é Charlie Kirk, aliado de Trump e que foi baleado nos EUA
Morre ativista de Donald Trump baleado em universidade
Ativista morto nos EUA criticou julgamento de Bolsonaro: 'Chocante'

Além da arma, investigadores coletaram impressões da palma de uma mão, de um antebraço e marcas de calçados que podem ajudar na identificação. O agente especial Robert Bohls, do FBI em Salt Lake City, confirmou que esses vestígios estão em análise.

Segundo o Wall Street Journal, munições encontradas dentro do rifle tinham inscrições ligadas a temas como “ideologia de gênero” e “antifascismo”. O indício reforça a suspeita de motivação política no ataque.

Dois homens chegaram a ser detidos horas após o crime, mas foram liberados quando a polícia concluiu que não tinham relação com o caso.

Charlie Kirk era fundador da Turning Point USA, uma das maiores organizações conservadoras de jovens nos Estados Unidos. Conhecido por sua proximidade com Trump, o ativista foi peça-chave na mobilização estudantil em defesa do republicano.

Em mensagem publicada no X (antigo Twitter), Trump classificou Kirk como “lendário” e prometeu que seu governo “encontrará os responsáveis”. O presidente também anunciou, durante uma cerimônia no Pentágono, que concederá a Medalha Presidencial da Liberdade postumamente ao influenciador.

“Charlie foi um gigante de sua geração, um defensor da liberdade e uma inspiração para milhões. Sentiremos muita falta dele”, disse Trump.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ativista Charlie Kirk Conservador Donald Trump estados unidos Morte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Charlie Kirk
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Charlie Kirk
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Charlie Kirk
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Charlie Kirk
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

x