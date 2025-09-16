Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TROCA-TROCA

Deputado baiano é o novo relator da 'PEC da Blindagem'; saiba quem

Cláudio Cajado (PP-BA) foi designado oficialmente para a função pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB)

Redação

Por Redação

16/09/2025 - 15:13 h
Deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA)
Deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA) -

O deputado federal baiano Cláudio Cajado (PP) é o novo relator da chamada PEC da Blindagem, a Proposta de Emenda à Constituição n.º 3/2021, que trata das prerrogativas parlamentares diante de processos judiciais.

O pepista foi designado oficialmente para o posto, nesta terça-feira, 16, pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em substituição ao também deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A proposta entrou na pauta de votações também no dia de hoje e a mudança na relatoria ocorre em um momento no qual a oposição pressiona Hugo Motta pela votação do projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 2023.

A escolha pelo parlamentar baiano é vista por aliados do paraibano como uma tentativa de obter um consenso entre a oposição, o Supremo Tribunal Federal (STF), o governo e o Senado por uma saída alternativa para resolver a questão.

Leia Também:

Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 milhão por ofensas racistas
'Vou conversar com todos', diz Rui ao reforçar candidatura ao Senado
Presidente da Câmara confirma que anistia será colocada em votação

Entenda

A PEC da Blindagem, se aprovada no Congresso, tornaria mais difícil prender deputados e senadores. A prisão só poderia ocorrer em flagrante por crime inafiançável (racismo, tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos, etc.), caso em que o plenário da Casa ainda decide se a prisão deve ser mantida ou não.

A matéria foi uma das reivindicações da oposição no momento em que o bloco ocupou a Mesa Diretora, no início de agosto. No entanto, a oposição ao governo Lula (PT) mantém a reivindicação da anistia como pauta "número zero".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Claudio Cajado hugo motta PEC da Anistia pec da blindagem STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA)
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA)
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA)
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA)
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x