POLÍTICA

'Vou conversar com todos', diz Rui ao reforçar candidatura ao Senado

Ministro da Casa Civil diz que comunicou desejo a Lula (PT): "Presidente vai precisar da Câmara e do Senado"

Por Yuri Abreu

16/09/2025 - 13:41 h | Atualizada em 16/09/2025 - 15:40
Ministro da Casa Civil, Rui Costa -

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT) reforçou seu desejo de ser candidato a uma das duas vagas que a Bahia tem direito ao Senado, nas eleições de 2026. A ênfase foi dada na manhã desta terça-feira, 16, durante entrevista à rádio Viramar FM, da cidade de Remanso, no norte baiano.

O manifesto interesse do ministro, reiterado em diversas oportunidades, pode mexer com a configuração na chapa majoritária para o pleito do próximo ano. Isso porque os dois atuais ocupantes dos cargos, os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Angelo Coronel (PSD-BA), já afirmaram a vontade de concorrer a um novo mandato.

Desta forma, para Rui ser avaliado pelas urnas, seria preciso que o petista ou o pessedista abrissem mão da possibilidade. O eventual cenário vem mexendo com os bastidores do grupo político liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

"São duas vagas para o Senado que a Bahia tem direito em 2026. Comuniquei ao Presidente Lula meu desejo e vou conversar com todos [...] Não basta eleger o Prefeito, o Presidente. O Prefeito vai precisar dos vereadores; o Presidente vai precisar da Câmara e do Senado", afirmou o ministro.

Anistia

Na oportunidade, o ministro ainda falou sobre o projeto da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023 e que está em debate no Congresso entre os parlamentares que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de membros que compõem os partidos do chamado centrão, como o União Brasil e o PP.

Para Rui, quem comete crime tem de ser responsabilizado, defendendo o amplo e irrestrito direito à defesa. O titular da Casa Civil do governo Lula acrescentou ainda que sempre foi "contra a impunidade".

Angelo Coronel anistia eleições 2026 JAQUES WAGNER Lula Rui Costa Senado

x