POLÍTICA
AVANÇO

Presidente da Câmara confirma que anistia será colocada em votação

Aviso foi feito a líderes na abertura de reunião que ocorreu na manhã desta terça-feira , 16

Redação

Por Redação

16/09/2025 - 12:24 h | Atualizada em 16/09/2025 - 12:40
Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu pautar a urgência do projeto da anistia .
Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu pautar a urgência do projeto da anistia .

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu pautar a urgência do projeto de lei que dá anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro. O avisou foi feito a líderes na abertura de reunião que ocorreu na manhã desta terça-feira (16).

Segundo a Folha de SP., a tendência é que os deputados apreciem a urgência, na quarta-feira, 17, após votar nesta terça a proposta da PEC da Blindagem —que impede processos contra deputados federais e senadores sem aval expresso do Congresso.

Motta também informou aos líderes que deverá convocar nova reunião nesta quarta para discutir os termos da anistia e da votação da urgência.

Leia Também:

Menos polêmica, PEC da Segurança será apresentada à Câmara nesta terça
EUA ameaçam novas sanções ao Brasil durante viagem de Lula à ONU
Temer propõe "pacto nacional" para discutir anistia a golpistas

No dia anterior, Motta informou integrantes do Palácio do Planalto sobre a decisão e ao presidente Lula (PT), com quem almoçou. Ainda segundo relatos, Lula reafirmou que se opõe à concessão de anistia aos participantes do 8 de Janeiro.

Sem folêgo

Apesar do aumento da mobilização pela cotação de um anistia após a condenação de Jair Bolsonaro (PL), há obstáculos para que um “perdão amplo” seja concedido.

Pessoas próximas ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), dizem que a proposta de preferência da oposição se tornou um tema impopular e mal visto pela sociedade.

Esses mesmos interlocutores avaliam que não há votos para uma espécie de “liberou geral”, embora a elaboração de uma alternativa mais branda, que mantenha a inelegibilidade do próprio Bolsonaro, tenha mais chance de prosperar entre deputados ou senadores.

Tags:

Câmara dos Deputados hugo motta projeto de anistia


