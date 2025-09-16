Presidente da Câmara confirma que anistia será colocada em votação

Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu pautar a urgência do projeto da anistia . - Foto: Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu pautar a urgência do projeto de lei que dá anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro. O avisou foi feito a líderes na abertura de reunião que ocorreu na manhã desta terça-feira (16).

Segundo a Folha de SP., a tendência é que os deputados apreciem a urgência, na quarta-feira, 17, após votar nesta terça a proposta da PEC da Blindagem —que impede processos contra deputados federais e senadores sem aval expresso do Congresso.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Motta também informou aos líderes que deverá convocar nova reunião nesta quarta para discutir os termos da anistia e da votação da urgência.

No dia anterior, Motta informou integrantes do Palácio do Planalto sobre a decisão e ao presidente Lula (PT), com quem almoçou. Ainda segundo relatos, Lula reafirmou que se opõe à concessão de anistia aos participantes do 8 de Janeiro.

Sem folêgo

Apesar do aumento da mobilização pela cotação de um anistia após a condenação de Jair Bolsonaro (PL), há obstáculos para que um “perdão amplo” seja concedido.

Pessoas próximas ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), dizem que a proposta de preferência da oposição se tornou um tema impopular e mal visto pela sociedade.

Esses mesmos interlocutores avaliam que não há votos para uma espécie de “liberou geral”, embora a elaboração de uma alternativa mais branda, que mantenha a inelegibilidade do próprio Bolsonaro, tenha mais chance de prosperar entre deputados ou senadores.