Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENFRAQUECIDA

Anistia ampla perde fôlego na Câmara após condenação de Bolsonaro

Hugo Motta avalia que assunto se tornou um tema impopular e mal visto pela sociedade

Redação

Por Redação

16/09/2025 - 7:12 h | Atualizada em 16/09/2025 - 10:13
Hugo Motta avalia que anistia perdeu força
Hugo Motta avalia que anistia perdeu força -

Apesar do aumento da mobilização pela cotação de um anistia após a condenação de Jair Bolsonaro (PL), há obstáculos para que um “perdão amplo” seja concedido.

Pessoas próximas ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), dizem que a proposta de preferência da oposição se tornou um tema impopular e mal visto pela sociedade.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Esses mesmos interlocutores avaliam que não há votos para uma espécie de “liberou geral”, embora a elaboração de uma alternativa mais branda, que mantenha a inelegibilidade do próprio Bolsonaro, tenha mais chance de prosperar entre deputados ou senadores.A informação é de O Globo.

Leia Também:

Vistos de comitiva de Lula para a ONU ainda não foram liberados pelos EUA, diz Itamaraty
Ofereceu álcool ou drogas a menores? Crime vai gerar mais tempo de cadeia no Brasil
Anistia: o que os deputados baianos pensam sobre o assunto?

Na segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu Motta para um almoço no Palácio da Alvorada, ocasião em que reforçou sua posição para que a Câmara não vote o projeto de anistia. Nos últimos dias, o deputado também tem manifestado a intenção de evitar um confronto com o Supremo Tribunal Federal (STF), que vê o perdão total como inconstitucional.

No Senado, o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) debate um texto que altera o Código Penal e, com isso, diminui as penas de envolvidos no 8/1 e, por consequência, na trama golpista. O projeto foca nos crimes de tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anistia hugo motta Jair Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hugo Motta avalia que anistia perdeu força
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Hugo Motta avalia que anistia perdeu força
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Hugo Motta avalia que anistia perdeu força
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Hugo Motta avalia que anistia perdeu força
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

x