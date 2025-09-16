Vistos de comitiva de Lula para a ONU ainda não foram liberados pelos EUA, diz Itamaraty

Lula durante entrevista no Palácio da Alvorada. - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com visto vigente e tem a presença confirmada na 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, na próxima semana.

No entanto, a comitiva que o acompanhará ainda não está definida e pode ser reduzida, a depender da emissão ou não de vistos por parte dos Estados Unidos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Ministério das Relações Exteriores pediu ao governo americano um visto em prol do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em 19 de agosto – o dele já havia vencido. Mas, até o momento, não obteve resposta positiva ou negativa, por exemplo. A informação é da CNN.

O governo brasileiro admite haver “algumas pendências” relacionadas a vistos. Não se descarta uma demora maior do que a usual no caso de Padilha, mas membros do Executivo afirmam ainda haver tempo para os trâmites necessários.

“Temos indicação do governo americano que os que ainda não foram concedidos estão em vias de processamento. Não tenho como especular sobre qual vai ser o resultado desse processamento”, disse o diretor do Departamento de Organismos Internacionais do Itamaraty, Marcelo Marotta Viegas, nesta segunda-feira,15.

Segundo o diretor, essa é uma decisão soberana dos EUA. Também nesta segunda, a própria ONU afirma que considera “preocupante” o fato de os vistos da delegação brasileira ainda não terem sido plenamente concedidos.

Preparação

O presidente Lula se prepara para sua participação na Assembleia da ONU, que acontece na próxima semana. O encontro com líderes mundiais ocorre anualmente em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 23 de setembro. Esta será, portanto, a primeira viagem de Lula ao país norte-americano após Donald Trump assumir a presidência.

O encontro com líderes mundiais ocorre anualmente em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 23 de setembro. Esta será, portanto, a primeira viagem de Lula ao país norte-americano após Donald Trump assumir a presidência.

Tradicionalmente, o representante do Brasil faz o discurso de abertura da Assembleia – o que Lula fez em 2023 e 2024. Logo após, será a vez do mandatário dos EUA. Será a primeira vez que Lula e Trump compartilharão o mesmo espaço.

Os dois países passam pelo pior momento da relação em anos. O governo do presidente Trump impôs tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros como represália ao inquérito que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.