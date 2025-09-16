Menu
GARANTIDO

Vistos de comitiva de Lula para a ONU ainda não foram liberados pelos EUA, diz Itamaraty

Encontro com líderes mundiais ocorre anualmente em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 23 de setembro

Redação

Por Redação

16/09/2025 - 6:57 h | Atualizada em 16/09/2025 - 10:10
Lula durante entrevista no Palácio da Alvorada.
Lula durante entrevista no Palácio da Alvorada. -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com visto vigente e tem a presença confirmada na 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, na próxima semana.

No entanto, a comitiva que o acompanhará ainda não está definida e pode ser reduzida, a depender da emissão ou não de vistos por parte dos Estados Unidos.

O Ministério das Relações Exteriores pediu ao governo americano um visto em prol do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em 19 de agosto – o dele já havia vencido. Mas, até o momento, não obteve resposta positiva ou negativa, por exemplo. A informação é da CNN.

O governo brasileiro admite haver “algumas pendências” relacionadas a vistos. Não se descarta uma demora maior do que a usual no caso de Padilha, mas membros do Executivo afirmam ainda haver tempo para os trâmites necessários.

Câmara: Lewandowski participa de audiência sobre PEC da Segurança
CPMI: ausência do “Careca do INSS” não atrapalha investigações
Anistia: o que os deputados baianos pensam sobre o assunto?

“Temos indicação do governo americano que os que ainda não foram concedidos estão em vias de processamento. Não tenho como especular sobre qual vai ser o resultado desse processamento”, disse o diretor do Departamento de Organismos Internacionais do Itamaraty, Marcelo Marotta Viegas, nesta segunda-feira,15.

Segundo o diretor, essa é uma decisão soberana dos EUA. Também nesta segunda, a própria ONU afirma que considera “preocupante” o fato de os vistos da delegação brasileira ainda não terem sido plenamente concedidos.

Preparação

O presidente Lula se prepara para sua participação na Assembleia da ONU, que acontece na próxima semana. O encontro com líderes mundiais ocorre anualmente em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 23 de setembro. Esta será, portanto, a primeira viagem de Lula ao país norte-americano após Donald Trump assumir a presidência.

Tradicionalmente, o representante do Brasil faz o discurso de abertura da Assembleia – o que Lula fez em 2023 e 2024. Logo após, será a vez do mandatário dos EUA. Será a primeira vez que Lula e Trump compartilharão o mesmo espaço.

Os dois países passam pelo pior momento da relação em anos. O governo do presidente Trump impôs tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros como represália ao inquérito que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

x