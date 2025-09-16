Menu
CPMI: ausência do "Careca do INSS" não atrapalha investigações

Presidente da CPMI afirma que a falta do lobista em reunião não compromete apurações sobre fraudes no INSS

Redação

Por Redação

16/09/2025 - 6:19 h | Atualizada em 16/09/2025 - 9:57
Presidente da CPMI que investiga as fraudes no INSS, senador Carlos Viana
O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes no INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou nesta segunda-feira, 15, que a estratégia do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", de não comparecer à reunião marcada para esta tarde não prejudica as investigações sobre ele, que é um dos principais alvos do colegiado.

"Ele não escapará, porque os sigilos fiscal e telefônico dele já estão quebrados, e nós já recebemos da Polícia Federal as informações sobre entrada e saída dele no país", afirmou o senador. "Já temos uma série de detalhes sobre o patrimônio, e nós vamos fazer o cerco por meio das informações bancárias", disse Carlos Viana, em publicação em suas redes sociais.

Viana observou que a manobra do lobista pode ter sido motivada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), do último sábado,13, que tornou facultativa a presença dele e do empresário Maurício Camisotti às reuniões da CPMI.

Na mesma publicação, o senador confirmou a reunião de quinta-feira, 18, para ouvir Maurício Camisotti, mas receia que o empresário também cancele seu depoimento respaldado na decisão do STF. Ainda assim, Viana disse que o objetivo é votar nesta semana a convocação de presidentes do INSS e de sindicatos.

Novos requerimentos

Após o cancelamento da reunião desta segunda, o deputado Duarte Jr. (PSB-MA), apresentou requerimento para que sejam ouvidos Tânia Carvalho e Romeu Antunes, esposa e filho do "Careca do INSS".

O requerimento também solicita a quebra de sigilo bancário e fiscal da esposa do "Careca do INSS" entre janeiro de 2022 e julho de 2025. Na justificativa para o pedido, o deputado afirma que o casal teria movimentado junto, em menos de seis meses, R$ 353 milhões.

Sobre o pedido de convocação de Romeu Antunes, o deputado Duarte Jr. argumenta que ele é sócio de diversas empresas com o pai, como a Prospect Consultoria Empresarial LTDA, a ACCA Consultoria Empresarial LTDA e a Brasília Consultoria Empresarial, que, conforme o parlamentar, foram usadas para repasse de dinheiro no esquema que fraudou o INSS.

Tags:

Careca do INSS Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPMI do INSS

x