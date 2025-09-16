Menu
POLÍTICA
SALVADOR

Trecho do metrô até o Campo Grande terá investimento de mais de R$ 1,1 bilhão

Consórcio Expresso 2 de Julho foi habilitado para construir novo trecho ligando Lapa a Campo Grande

Redação

Por Redação

16/09/2025 - 12:47 h | Atualizada em 18/09/2025 - 11:06
Metrô, na Estação da Lapa, Salvador (BA)
Metrô, na Estação da Lapa, Salvador (BA) -

A mobilidade urbana da Bahia segue avançando com a expansão do metrô e as obras do VLT de Salvador e Região Metropolitana. A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), concluiu a fase de habilitação da Licitação nº 25.002, que viabiliza a construção do novo trecho do metrô, ligando a Estação Lapa à futura Estação Campo Grande.

Após análise das propostas de preço e dos documentos de habilitação, o Consórcio Expresso 2 de Julho foi classificado em primeiro lugar, com nota final de 95,86 pontos e valor de R$ 1.107.231.801,21, sendo oficialmente habilitado pela comissão de licitação.

Com esta etapa concluída, abre-se o prazo legal para a apresentação de eventuais recursos, em cumprimento ao devido processo legal. Somente após a conclusão dessa fase será realizada a homologação e a adjudicação do objeto da licitação.

Sistema Metroviário de Salvador

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) conta com 38 km de trilhos, duas linhas, 22 estações e dez terminais integrados, sendo nove administrados pela concessionária. A expansão do Metrô Bahia entre a Estação da Lapa e o Campo Grande representa uma nova etapa do sistema metroviário da capital baiana. Integrando o Tramo 4, o novo trecho terá 1,105 km de extensão, totalmente em túnel, garantindo uma integração eficiente e segura com o restante da malha metroviária.

A iniciativa é do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), em parceria com o Ministério das Cidades, dentro do programa PAC Seleções.

A obra tem como objetivo ampliar a mobilidade urbana no centro de Salvador, conectando dois importantes polos de transporte e circulação de pessoas, facilitando o deslocamento e impulsionando o desenvolvimento da região.

O local da futura estação deve ser próximo ao Teatro Castro Alves, onde fica localizado o camarote da Câmara Municipal no Carnaval. A ampliação visa transformar acesso ao Carnaval e Centro de Salvador.

O governo da Bahia pretende homenagear o 2 de Julho, data da Independência do Brasil na Bahia com o metrô.

A estação Campo Grande será a quinta mais profunda do Brasil, com previsão no projeto básico de 55 metros, superando os 34 metros da Estação Campo da Pólvora, atualmente a mais profunda do sistema.

Estação Campo Grande metrô de salvador

