Aos pés do Caboclo, governo quer homenagear 2 de Julho no metrô

Maria Quitéria é uma das principais heroínas da Independência do Brasil na Bahia, ganhando estátua no Largo do Campo Grande - Foto: Joá Souza | GOVBA

O anteprojeto elaborado pelo governo do estado para a construção da Estação Campo Grande prevê uma linguagem arquitetônica em homenagem à Independência do Brasil na Bahia, comemorada anualmente no dia 2 de Julho. A ideia da gestão estadual é que a nova parada do metrô faça referências aos heróis da luta pela liberdade dos brasileiros em território baiano.

No Memorial Descritivo presente entre os anexos do edital licitatório do chamado “Tramo IV”, uma das imagens mostra uma referência a Maria Quitéria, baiana de Feira de Santana que se vestiu de homem para se juntar a um dos batalhões que se preparavam para confrontar os portugueses em 1821.

Na mesma imagem, há também uma placa escrito “Caboclos”, que pode ser interpretada como uma referência ao arquétipo do povo baiano que lutou nas batalhas pela Independência ou mesmo uma indicação de direção, já que a nova estação terá saídas para o Largo do Campo Grande, onde imagens de caboclos ocupam o centro da praça.

Projeto arquitetônico da Estação Campo Grande prevê homenagens a heróis do 2 de Julho | Foto: Reprodução | Edital do Tramo IV

Além das referências ao 2 de Julho, a Estação Campo Grande deverá ter, como norte arquitetônico, as estações da Lapa e do Campo da Pólvora. Segundo o documento, a intenção é alcançar “a harmonização entre seus padrões construtivos mínimos”.

Acesso e saída

A Estação Campo Grande terá três locais para acesso e saída. O primeiro ficará localizado logo na calçada do Largo do Campo Grande, de frente para o Teatro Castro Alves (TCA) e para as paradas de ônibus existentes nas proximidades da praça.

Já o chamado Acesso 2 será instalado no local onde hoje fica um estacionamento de carros, entre o Largo do Campo Grande e a Rua João das Botas, nas proximidades da entrada para o bairro do Garcia.

O Acesso 3, por sua vez, também estará na calçada do Largo do Campo Grande, mas virado para a Avenida Araújo Pinho, entrada do bairro do Canela.



Modelo dos acessos da Estação Campo Grande, de acordo com os documentos do edital licitário | Foto: Reprodução | Edital do Tramo IV

Os dois primeiros acessos, assim como seus respectivos elevadores, estarão ligados ao hall de bilheterias da Estação Campo Grande. O Acesso 3, por outro lado, será conectado diretamente ao corpo da estação através de um túnel, a ser construído sob a calçada da praça.

“Cada um dos três acessos da estação contará com uma escada fixa e duas escadas rolantes, vencendo desnível de 9,12m em relação ao nível do hall de bilheterias. Seguirão a linguagem arquitetônica, concebida como um espaço narrativo, destacando a história da Independência da Bahia”, diz o Memorial Descritivo.

Profundidade

Esses acessos de 9,12 metros são apenas o primeiro obstáculo que os usuários do metrô de Salvador deverão superar para chegar à Estação Campo Grande. De acordo com o anteprojeto do Tramo IV, a nova parada do sistema metroviário terá sete níveis, chegando a um total de 55 metros de profundidade.

Com isso, a Estação Campo Grande passará a ser a mais profunda do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), posto hoje ocupado pela Estação Campo da Pólvora, com 34 metros.

Além disso, a nova parada do SMSL deve ser a quinta mais profunda do Brasil, atrás apenas de quatro estações que ainda estão em construção no metrô de São Paulo.