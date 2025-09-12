Metrô: Estação Campo Grande terá desembarque no camarote da Câmara

Metrô de Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Em fase embrionária, a estação Campo Grande do sistema metroviário Salvador-Lauro de Freita (SMSLF)s, que contempla a expansão do modal, já tem o seu ponto final.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou nesta sexta-feira, 12, que está em conversa com o prefeito da capital, Bruno Reis (União Brasil), para definir o local exato do desembarque da futura estação.

“Nós conversamos com o prefeito a possibilidade de jogar um pouco mais naquela área mais morta, onde mais ou menos ali fica o camarote da Câmara de Vereadores que ali é uma região mais morta”, disse o petista durante entrevista à Rádio Metrópole.

O camarote da Câmara Municipal da cidade (CMS) durante o carnaval fica localizado próximo a Praça do Campo Grande, em frente ao Teatro Castro Alves (TCA).

O trecho terá 1,1 km de extensão, inteiramente no subsolo do Centro Antigo de Salvador. O traçado começa na Estação da Lapa, passando por baixo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, em direção ao Campo Grande, conforme antecipado pelo Portal A TARDE.

Durante entrevista, Jerônimo comentou sobre o assunto, que segundo ele, continua sendo tratado com a gestão municipal.

“Foi uma das conversas com a prefeitura municipal sobre onde é que é a saída [do metrô do Campo Grande]. Nós ficamos com receio do que tem por baixo. Ele vem da Lapa, passa no Politeama, então todo cuidado ali. Tem, inclusive, uma parte que vai ter que fazer algumas curvas, para baixo, para cima. E a ideia é onde sair com aquele furo do metrô”, afirmou o petista.

A ampliação do metrô da capital baiana, conhecida como Tramo IV, conta com verbas do Novo Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC), organizado pelo governo Lula (PT).

Média de usuários no Tramo IV do Metrô

A nova estação está projetada para atender cerca de 11,5 mil usuários por dia, o que reforça o impacto direto da obra na mobilidade do centro da cidade e na vida de milhares de pessoas que circulam por essa região.

Investimento

A ampliação do novo tramo custará aos cofres públicos custará aos cofres públicos aproximadamente R$ 1,518 bilhão,.

Entre as empresas que deve arremetar a expansão do modal está o Consórcio 2 de Julho, que obteve a maior pontuação entre as concorrentes, e apresentou um projeto no valor de R$ 1,127 bilhão.

Rumo à Barra

O plano do governo estadual é que, no futuro, o rabicho no Canela seja utilizado como ponto de partida para a construção da segunda fase do tramo IV, com a implantação de duas outras estações: uma no bairro da Graça e outra nas proximidades da orla, entre o Shopping Barra e o Morro do Cristo.