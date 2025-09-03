Menu
POLÍTICA
MOBILIDADE

Metrô de Salvador: veja valores dos projetos para Estação Campo Grande

Dois consórcios disputam licitação para construção da expansão do transporte

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

03/09/2025 - 18:27 h
Metrô de Salvador
Metrô de Salvador -

Dois consórcios estão disputando a licitação para a construção da Estação Campo Grande, conhecida como Tramo 4 do metrô de Salvador. A nova expansão inicia na Estação da Lapa, linha 1 do modal.

Entre as empresas que fazem parte dos consórcios estão Áyla Construtora, Odebrecht Engenharia e outras duas que integram o Consórcio 2 de Julho, que já obteve a maior pontuação entre as concorrentes, como já publicado pelo Portal A TARDE.

A novidade da vez anunciada nesta quarta-feira, 3, pela Companhia dos Transportes da Bahia (CTB), leva em conta o valor apresentado pelas empresas na apresentação das suas propostas. O primeiro consórcio desenvolveu um projeto no valor de R$ 1,127 bilhão.

Estação Campo Grande vai transformar acesso ao Carnaval e Centro de Salvador
Metrô de Salvador: expansão até o Campo Grande entra em nova fase
Metrô: obras da Estação Campo Grande, em Salvador, dão passo importante
Estação Campo Grande será a quinta mais profunda do Brasil

Já o Consórcio Construtor Linha 1 Tramo 4, pelas empresas Mendes Júnior Trading e Engenharia, Powerchina International Group Limited do Brasil, e outros dois empreendimentos, apresentou uma proposta de R$ 1,059 bilhão.

A expectativa é que o resultado final do processo seja divulgado na próxima segunda-feira, 8, pela CTB.

Estação Campo Grande

O novo tramo custará aos cofres públicos aproximadamente R$ 1,518 bilhão, e será executado com as verbas liberadas pelo novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), de autoria do governo federal. A novidade foi lançada oficialmente em junho deste ano pelo governador.

O trecho terá 1,1 km de extensão, inteiramente no subsolo do Centro Antigo de Salvador. O traçado começa na Estação da Lapa, passando por baixo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, em direção ao Campo Grande, conforme antecipado pelo Portal A TARDE.

Imagem ilustrativa da imagem Metrô de Salvador: veja valores dos projetos para Estação Campo Grande
| Foto: Rapahel Muller | Ag. A TARDE

Após a estação, a ser instalada entre o Teatro Castro Alves (TCA)e a Praça 2 de Julho, o traçado continua pelo subsolo da Avenida Araújo Pinho, no Canela, onde haverá o rabicho do metrô, para manobra dos trens.

A nova estação está projetada para atender cerca de 11,5 mil usuários por dia, o que reforça o impacto direto da obra na mobilidade do centro da cidade e na vida de milhares de pessoas que circulam por essa região.

Rumo à Barra

O plano do governo estadual é que, no futuro, o rabicho no Canela seja utilizado como ponto de partida para a construção da segunda fase do tramo IV, com a implantação de duas outras estações: uma no bairro da Graça e outra nas proximidades da orla, entre o Shopping Barra e o Morro do Cristo.

Essa nova expansão do SMLS deve ter uma extensão de 1,9 km, como um custo estimado de R$ 3 bilhões. Devido ao alto valor, tal obra de ampliação está sendo pensada para outro momento, entre 2027 e 2028.

Tags:

Estação Campo Grande governo Jerônimo metrô de salvador

x