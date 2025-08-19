Metrô de Salvador: expansão até o Campo Grande entra em nova fase

Metrô de Salvador - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) realizou na manhã desta terça-feira , 19, em sua sede, no bairro da Calçada, em Salvador, a sessão pública da abertura da Licitação 25.002 para implantação do Tramo 4 da Linha 1 do Sistema Metroferroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), que ligará a Estação da Lapa à futura Estação Campo Grande.

Conforme previsto no edital, as empresas apresentaram envelopes contendo a Proposta Técnica, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação. Nesta etapa, participaram dois consórcios, cada um formado por quatro empresas.

O Consórcio Expresso 2 de Julho, composto por Áyla Construtora S.A.; OECI S.A (em recuperação judicial); Metrô Engenharia e Construtora LTDA; MPE Engenharia e Serviços S.A. e Consórcio Construtor Linha 1 Tramo 4, constituído por Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. (em Recuperação Judicial); Powerchina International Group Limited do Brasil S.A.; Toniolo, Busnello S.A. (Túneis, Terraplenagens e Pavimentações (Em Recuperação Judicial) e Pampulha Engenharia.

Para o Presidente da CTB, Eracy Lafuente, o projeto, junto com as obras do VLT, reforça o compromisso do governo com a mobilidade e o desenvolvimento da capital e da Região Metropolitana.

“Com essas iniciativas, vamos reduzir o tempo de viagem, melhorar o conforto e facilitar o deslocamento diário de trabalhadores, estudantes e toda a população”, afirmou.

Os próximos passos envolvem o resultado da análise da técnica e abertura do envelope do preço. Posteriormente, uma nova seção para abertura do envelope de habilitação licitante melhor classificada.

A futura estação será construída em uma região estratégica de Salvador, próxima a pontos culturais importantes, como o Teatro Castro Alves, e ao tradicional circuito do Carnaval.

Com capacidade para atender cerca de 11,5 mil passageiros por dia, a estação terá impacto direto na mobilidade do centro de Salvador.

O Tramo 4 do metrô de Salvador se refere à expansão da Linha 1, que ligará a Estação da Lapa ao Campo Grande, em um trecho subterrâneo de 1,105 km. O projeto está orçado em mais de R$ 1,518 bilhão e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

As obras civis e sistemas de energias estão orçadas em 1,162 bilhão, o saldo do recurso de 356 milhões será utilizado para a contratação dos sistemas de telecomunicações, sistema de sinalização e controle e obras de melhoria para acessibilidade do usuário à nova Estação Campo Grande.