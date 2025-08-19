Obras do VLT de Salvador avançam com intervenção na Estrada do Derba

Governo vai desapropriar área para avanço dasobras do trecho 2 do VLT - Foto: Divulgação / GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues publicou um decreto que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terra medindo 207.412,35m², para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador. A medida foi publicada na edição desta terça-feira, 19, do Diário Oficial do Estado (DOE).

A área em questão fica situada entre o Km 04 da BA-528 (Estrada do Derba) localizada em frente à Avenida Olindina até o acesso ao Hospital do Subúrbio, no bairro de Valéria, Subúrbio Ferroviário da capital baiana.

Conforme a publicação, a Companhia de Transportes da Bahia (CTB), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), fica autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, para efetivar a desapropriação providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização.

A área que será desapropriada fica no Trecho 2 do VLT, que ligará os bairros de Paripe e Águas Claras. Este pedaço terá oito paradas ao longo de 9,20 km de extensão. O prazo para entrega desta parte da obra é de 50 meses, contando de junho de 2024, e está sendo feita pelo consórcio CETENCO/AGIS/CONSBEM. O valor investido no trecho pelo governo estadual é de R$ 1 bilhão.

Avanço do VLT

Na semana passada, a CTB iniciou o processo de elevação e restauração da Ponte São João entre os bairros do Lobato e Plataforma, no Subúrbio de Salvador, para o avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

A ponte já passou por reformas ao longo das décadas. Agora, para a passagem do VLT, o projeto prevê a correção de desgastes e o reforço da fundação, já que, com a proximidade do mar, os pontos de oxidação avançaram substancialmente.

A intervenção, conhecida como "macaqueamento", está sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador e, consiste em elevar, temporariamente, a ponte para reforços estruturais, garantindo segurança e durabilidade para o novo sistema de transporte.

Nova extensão

O VLT ganhará uma nova extensão em breve e deve ultrapassar os 40 km, já previstos no projeto, contemplado pelo Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC) do governo Lula.

O novo trecho, que está sendo desenvolvido pela gestão, fará a ligação entre os bairros do Largo do Tanque ao Retiro, em poucos minutos. O destino final desta linha é a estação do metrô da região, conforme informou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na sexta-feira, 15.

“O governo do Estado está cadastrando uma proposta nova [no PAC] para fazer o VLT subir no Largo do Tanque até a Estação do Retiro, passando pela [Avenida] San Martin. É uma extensão importante, porque vai colocar pessoas logo na estação do metrô”, disse o gestor.

